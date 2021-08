Sadownicy mają dość zaniżania cen owoców, zapowiadają protesty w kraju/ fot. materiały redakcji

- Polityka wielu zakładów przetwórczych, zwłaszcza największego z nich osiągnęła apogeum bezczelności. W roku spodziewanych normalnych (nierekordowych) zbiorów jabłek na całym świecie dochodzi tuż przed zasadniczym sezonem skupu jabłek do przerobu do próby trwałego zaniżania ceny zakupu - czytamy w apelu Związku Sadowników RP.

Związek Sadowników RP zapowiada protest w związku z zaniżaniem cen zakupu owoców:

- Najpierw idący w świat komunikat, że została ustalona cena minimalna na poziomie 20 groszy za kilogram (!!!), sugerująca innym firmom, żeby nie płacić więcej, a za kilka dni jest to wdrażane do praktyki w postaci planowanego obniżenia ceny i wywarcia tym samym presji na inne przetwórnie. Do takiego zachowania zachęcił zapewne przebieg skupu wiśni gdzie stosowany od lat manewr sztucznego zaniżenia ceny zakupu powiódł się -czytamy w apelu.

- Wobec braku możliwości uzyskania wsparcia ze strony Ministerstwa Rolnictwa i innych instytucji pozostaje nam ostateczna broń - PROTEST! Wspólnie z Agrounią i innymi rolniczymi organizacjami przeprowadzimy go w najbliższych dniach, a o szczegółach i formach będziemy informować sadowników za pośrednictwem mediów - informuje Związek Sadowników RP.

- To ostatni moment na uratowanie zbliżającego się sezonu zarówno dla owoców przemysłowych, jak też deserowych przed długotrwałym cenowym załamaniem. Prosimy wszystkich sadowników o uczestnictwo w akcjach prowadzonych przez rolnicze organizacje - apeluje ZSRP.