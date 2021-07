Zaskakujący spadek cen truskawek w skupach

Spadek cen truskawek w skupach; fot. unsplash.com

Ceny truskawki przemysłowej do tłoczenia dołują. Jak donosi nam czytelnik - plantator z okolic Czerwińska nad Wisłą, przez dwa dni stawki w skupach spadły nawet o 80-90 gr / kg.

Jak powiedział nam plantator, w okolicy weekendu za truskawkę przemysłową skupy płaciły 2,70-2,80 zł / kg. We wtorek cena obniżyła się do 2,20 zł /kg, a wczoraj - do 1,90 zł / kg. Dziś dostajemy już informacje nawet o stawkach 1,80 zł / kg. Z przetwórni płyną sygnały o mniejszym zapotrzebowaniu na owoce przemysłowe, mniejszym przerobie owoców w zakładach i - co z tego wynika - kolejkach z transportem.

Obniżki cen skupu truskawek na końcówce sezonu

- Osobiście uważam, że jest swego rodzaju zagrywka przetwórni, które podyktowały te spadki tłumacząc je niższą jakością owoców i mniejszą zawartością ekstraktu (BRIX) , co oczywiście jest wierutną bzdurą. Jest ciepło, a owoce są słodziutkie i wręcz idealne do tłoczenia - powiedział nam plantator z okolic Czerwińska, który jest już na końcówce zbiorów truskawek.

Jego zdaniem, przetwórcy zdają sobie sprawę z końca sezonu i wiedzą, że solidny plantator zbierze owoce z krzaczków "do końca" z obawy przed porażeniem całych roślin. - Zbiory przy tak niskich cenach nie są opłacalne, choćby z uwagi na to, że pracownikowi trzeba zapłacić 2 zł od łubianki! - dodaje plantator.

Zapotrzebowanie przetwórców na truskawki

Obecna sytuacja i sygnały płynące od przetwórców są jednak sprzeczne z sytuacją rynkową. Według ekspertów, którzy oceniali rynek 2-3 tygodnie temu, w tym roku jest duże zapotrzebowanie na truskawki ze strony przemysłu przetwórczego.

- Zapasów praktycznie nie ma, bo w ubiegłym roku jakość tych owoców była kiepska - mówiła w czerwcu Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

