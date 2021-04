Wczesnowiosenna pogoda wpłynie na gorsze zbiory owoców w 2021 r.?

pogoda a zbiory owoców w 2021 r.; fot. shutterstock.com / mat.red.

Sadownicy z Mazowsza martwią się wpływem wczesnowiosennych przymrozków i dużych wahań temperatury w kwietniu na zawiązki kwiatów drzew owocowych. - Trudno spodziewać się dobrych zbiorów – mówi w rozmowie z Radiem dla Ciebie Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.





– Przymrozki wczesnowiosenne są zawsze tym ryzykiem, które jest przez sadowników najbardziej dotkliwie odczuwalne, bo one niszczą kwiaty, niszczą młode związki w momencie, kiedy one są najbardziej wrażliwe. Bo później, kiedy już jabłka są dużo większe, to spadek temperatury nie oznacza strat. Więc z bardzo dużym niepokojem patrzymy na tę sytuację, która jest teraz – wyjaśnia Mirosław Maliszewski.

Ucierpiały już niektóre odmiany jabłek, czereśnie oraz gruszki.

– Robimy co możemy, by zabezpieczyć kwitnące drzewa – mówi Marcin Bąk, sadownik. – Kolega ma dużo czereśni i u niego w sadzie już są rozstawione co jakieś 10 metrów w każdym rzędzie takie kaganki. Takie trochę jakby stare piecyki. No i tam w przymrozki będzie po prostu palił ogień, żeby podnieść trochę temperaturę w sadzie. Teraz jest zamgławianie, są specjalne maszyny do zamgławiania. Z tym, że to są bardzo drogie maszyny – dodaje.

