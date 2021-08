Trwają zbiory aronii. Sezon będzie udany dla plantatorów?

Trwają zbiory aronii/ fot. shutterstock

Ruszyły zbiory aronii. Sezon ubiegły dla polskiej aronii był udany. Zdaniem ekspertów ten rok może być również dobry - podaje biznes.interia.pl.





Większość aronii trafia na eksport, niemal wyłącznie w postaci przetworzonej. Odbiorcami przetworów są między innymi Stany Zjednoczone, Chiny i Niemcy. Aronia uważana jest jako bomba witaminowa i doskonały "superfood" co niesie pewien optymizm i fundament dla popytu na te owoce w przyszłości.

Ceny w ubiegłym roku w skupach dla przetwórstwa wynosiły ok. 1,10-1,20 zł/kg. Nieco gorzej wyglądało to w przypadku aronii na rynku świeżym, we wrześniu ceny hurtowe takich owoców spadły z 4,50-5,50 zł/kg do 3,00-4,00 zł/kg.

Wcześniejsze lata zdawały się pokazywać, że to koniec tego sektora. Ceny w skupu przemysłowym były na katastrofalnym poziomie 0,25 zł/kg, a na rynku świeżym cena sięgała ledwo 2 zł/kg.

