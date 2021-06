Truskawki od Karola: Tajemnicza odmiana, samozbiory, sprzedaż na zamówienie

O tajemniczej odmianie truskawki, uprawie w gruncie i w tunelach, samozbiorach owoców oraz o organizacji sprzedaży truskawek na Dolnym Śląsku rozmawiamy z Karolem Maciejczykiem z gospodarstwa Truskawki od Karola - Danuta i Piotr Maciejczyk.

Co to za odmiana - "Tajemnicza od Karola"?

Jest to odmiana, którą jako jedni z pierwszych sprowadziliśmy do uprawy w naszym rejonie. Mieliśmy co do niej wielkie oczekiwania, ale ponieważ odmiana była nowością wiązała się z dużym ryzykiem. Dobrze poprowadzona uprawa okazała się jednak ogromnym sukcesem. Dziś Tajemnicza od Karola podbija rynek.

Jest Pan równie tajemniczy jak nazwa, pod którą sprzedajecie tę odmianę. Jaka jest jej prawdziwa nazwa? Czy to odmiana klubowa? Dlaczego ją sprowadziliście?

Powiem tak: ta odmiana jest owiana tajemnicą i chcielibyśmy, żeby tak zostało - bo konkurencja nie śpi i już kilkukrotnie nas przechytrzono. Nazwa Tajemniczej funkcjonuje od kilku lat (sprowadziliśmy ją 4 lata temu), nikt nie wie, co to jest i chcielibyśmy, żeby tak zostało.

Co sprawia, że Tajemnicza podbija rynek?

Bardzo duży owoc, bardzo smaczny, twardy z piękną szypułką, wspaniałym zapachem, który kusi i nie można się jej oprzeć.

Skąd macie wiedzę na temat uprawy tej odmiany?

Rodzice specjalizują się w uprawie truskawki od ponad 20 lat, więc to jest kwestia doświadczenia. W pierwszym roku testowaliśmy, czego potrzebuje Tajemnicza, wyczuwaliśmy ją. W drugim roku już była przepiękna, w trzecim i czwartym podbija rynek.

Jakie jeszcze odmiany uprawiacie? Czy poszukujecie nowych odmian?

W naszym gospodarstwie króluje Rumba, jednak stawiamy na różnorodność stąd też posiadamy w gamie odmian Clery, Faith, Florence, Cupid. Nastawiliśmy się tylko na produkcję owoców deserowych. Z roku na rok testujemy kolejne nowości na rynku. W tym roku sadzimy 3 nowe odmiany w naszym gospodarstwie.

Truskawki z tuneli - przyszłość upraw

W jakim systemie uprawiacie truskawki?

Większość uprawy to otwarty grunt na płask w jednym rzędzie. Tak uprawiamy też naszą Tajemniczą. Tunele zajmują niewielką powierzchnię, choć w tym roku czeka nas ich rozbudowa.

Są opinie, że uprawa truskawki w otwartym gruncie nie ma już przyszłości...

Nie ma, my to wiemy i cyklicznie będziemy wchodzili w zagony i w tunele. Rumbę w gruncie mamy już 4 rok, w przyszłym będzie likwidowana. Clery drugi rok, czeka na swoją kolej.

W tunelach mamy teraz truskawkę uprawianą w gruncie na płask, między rzędami jest agrotkanina; w tym roku planujemy zrobić jednak w dwóch tunelach testową uprawę na zagonach, żeby sprawdzić technologię. Zastanawiamy się też nad rezygnacją z gruntu (choć nie mamy problemu z glebą) i uprawą w rynnach - chodzi o komfort pracy i jakość tych owoców.

Do tej pory nie wiedzieliśmy tak naprawdę czym różni się jakość owoców z gruntu i z tunelu, natomiast w tym roku już widzimy - tunel wygrywa, truskawka zupełnie inaczej się prezentuje, zdecydowanie łatwiej jest tej jakości przypilnować.

Komfort pracy dotyczy rozumiem zatrudnianych pracowników? Macie problemy z pracownikami?

W 2020 r. nie mieliśmy problemów z pracownikami, podobnie jest w tym roku. Plantacje są zadbane stąd bardzo chętnie wracają do nas stali pracownicy.

Powiem tak - to jest tylko i wyłącznie kwestia warunków zapewnianych pracownikom i motywacji jaką dajemy. Nie posiłkujemy się przewoźnikami, którzy oferują przewozy pracowników z Ukrainy, lecz opieramy się na poleceniach od pracowników naszych znajomych. To są osoby sprawdzone przez nich, często rodziny. U nas są dwie ekipy rodzinne, 17 osób. To są Ukraińcy, wśród Polaków nie ma chętnych do takiej pracy.

Samozbiory - nowy pomysł na sprzedaż truskawek

Sprzedajecie swoje truskawki w systemie zbioru indywidualnego - od jak dawna? Jaką ma popularność ten system, czy się opłaca? Czy w opłacalności tego systemu pomaga lokalizacja plantacji?

Lokalizacyjnie na pewno wygrywamy - jesteśmy koło Wrocławia i Oleśnicy - ale nie stawiałbym tego na pierwszym miejscu, bo często przyjeżdżają do nas klienci z okolicznych wsi. Popularność zawdzięcza ten system naszej aktywności w mediach społecznościowych. Samozbiory prowadzimy od ponad 10 lat, od 5-ciu pod nazwą “Zbieraj sam, płać mniej”. Żeby zbierać truskawki na przetwory nasi klienci przyjeżdżają czasem 50 - 70km, trochę dla rozrywki, trochę z ciekawości jak wygląda uprawa truskawki, i przede wszystkim po owoce.

Co roku przybywa coraz szersze grono zadowolonych Klientów. Daty i konkretne terminy samozbiorów podajemy zawsze z wyprzedzeniem na naszym profilu na FB - Truskawki od Karola i w tym dniu rodzinnie organizujemy i nadzorujemy to przedsięwzięcie. Klienci sami zbierają owoce, my je później ważymy. Do dyspozycji są wszystkie odmiany. Opłacalność systemu to tylko kwestia liczby osób, które są chętne, a na to narzekać nie możemy. Często zdarza się, że jest ich zbyt wielu.

Klienci przyjeżdżają do producenta także po to, by zjeść owoce “pewne”. Czy myślicie o uprawie ekologicznej?

Myślałem o ekologii, na jednym z poletek albo w tunelach. Dlaczego? Bo jestem też świadomym konsumentem, w końcu nie samą truskawką człowiek żyje, i też wybieram produkty z certyfikatem ekologicznym, o ile oczywiście taki posiadają. Mamy pewność, że nasze owoce są zdrowe ponieważ wśród naszych klientów są ludzie uczuleni na truskawkę - oni kupują i jedzą nasze truskawki i mówią, że nie mają po nich żadnej wysypki. Potwierdzeniem ich jakości są również badania owoców jakie wykonujemy w niezależnych laboratoriach.

Produkujemy dobrej jakości, zdrowe owoce i certyfikacje odkładamy na przyszłość.

Sprzedajecie również przez internet - czy jest to sprzedaż wysyłkowa na zamówienie telefoniczne/mailowe? W jaki sposób wysyła się świeże truskawki by dotarły świeże do klienta?

Prowadzimy sprzedaż telefoniczną, sms-ową, mailową, portale społecznościowe, a także serwis zamawiak.pl.

Nasi klienci odbierają zamówioną truskawkę najczęściej w naszych punktach detalicznych, ale też przyjeżdżają bezpośrednio do gospodarstwa. Piszą smsa, maila, dzwonią i zamawiają.

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej; zrobiłem raz taką testową wysyłkę do koleżanki i, nie oszukujmy się - to nie była jakość, którą wysłałem. Poza tym wysyłanie ilości detalicznych nie byłoby możliwe dla nas, nie mamy po prostu na to czasu.

Jak organizujecie dostawy do punktów detalicznych, czy są to truskawki zbierane poprzedniego dnia, czy z samego rana?

Prowadzimy 2 czasem 3 punkty detaliczne. Rodzinnie organizujemy dostawę i sprzedaż na tych punktach.

Absolutnie nie sprzedajemy truskawek zebranych poprzedniego dnia - na pierwszym miejscu jest jakość i świeżość owoców. To właśnie to pozwala nam cieszyć się rzeszą zadowolonych konsumentów. Jesteśmy na plantacji skoro świt i zbieramy świeżą truskawkę. Nie zbieramy jej na cały dzień - nasze punkty sprzedaży są oddalone od nas o 10 min. drogi, więc nasi sprzedawcy (nasi najbliżsi) informują nas o potrzebie dowiezienia kolejnej partii świeżych truskawek.

Planujecie rozwój plantacji? Zamierzacie sprzedawać swoje truskawki w sklepach?

Nasze gospodarstwo dość mocno rozwinęło się w ciągu ostatnich 3 lat, ostatni rok pokazał nam, że możemy wiązać przyszłość z truskawką. Wydzierżawiliśmy dwa hektary, które już są zasadzone sadzonką frigo, kolejny hektar przed nami - łącznie będzie to 7 hektarów. Mamy zamówione dwa tunele, zamontujemy je w lipcu-sierpniu.

Przeprowadziliśmy wstępne rozmowy z jednym z marketów w Polsce i tylko z braku czasu nie nawiązaliśmy jeszcze stałej współpracy, natomiast planujemy jej rozpoczęcie od 2022 r.

Dziękuję za rozmowę.