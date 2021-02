Truskawki 2021: Wzrost produkcji we Włoszech, spadek w Hiszpanii

Producenci truskawek napotkali wiele trudności w 2020 r., spowodowane przez COVID/ fot. unsplash

16 lutego odbyła się konferencja online z przedstawicielami sektora z Włoch, Hiszpanii, Portugalii oraz Francji. Poinformowano, że w kampanii 2021 produkcja włoska wzrośnie o 9%, a produkcja w Hiszpanii spadnie o 2%. Producenci truskawek napotkali wiele trudności w 2020 r., spowodowane przez pandemię COVID - informuje Freshplaza.





Sektor francuski, na czele z szefem Stowarzyszenia Producentów Truskawek we Francji, AOP Fraise de France, podkreślił, że powierzchnia (3299 ha) i produkcja (57683 ton) w 2020 roku pozostały stabilne w porównaniu do pięciu poprzednich lat. - W tej kampanii Francja spodziewa się dużych ilości truskawek od kwietnia - przekazał Xavier Mas.

Pietro Ciardiello z OI Ortofruttailtalia poinformował, że Włochy spodziewają się w tym roku wzrostu powierzchni o 9%, do 3962 hektarów, a co za tym idzie również wzrostu produkcji. Kraj ten przeznacza dużą część swojej produkcji na konsumpcję krajową. W związku z tym wielkość eksportu nie jest zbyt duża. W rzeczywistości kraj wyeksportował tylko 10 672 ton w 2020 r., czyli o 17% mniej niż w 2019 r. Wolumen importu w 2020 r. zmniejszył się o 27% do 30 364 ton.

Przedstawiciele sektora portugalskiego, którzy wzięli udział w spotkaniu, podkreślili, że Portugalia ma tylko 323 hektary przeznaczone na truskawki, a ich produkcja wynosi prawie 10 000 ton. Powiedzieli również, że kampania 2020 zaczęła się źle z powodu COVID, ale poprawiała się przez cały rok, a ceny sprzedaży były wyższe niż w 2019.

Menedżer Freshuelva, Rafael Domínguez z Hiszpanii, powiedział, że obszar truskawek zmniejszył się w tym sezonie o 2%, z 6217 hektarów w 2020 roku do 6,105 hektarów obecnie. Powiedział również, że rok 2020 był skomplikowany z powodu pandemii i że nastąpił 20% spadek produkcji truskawek, a także spadek spożycia.