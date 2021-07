Truskawki 2021: Sezon nie dał zarobić plantatorom

Sezon truskawkowy za nami; jakie ceny płacono za owoce deserowe i na skupie?/ fot. unsplash

- Sezon truskawkowy za nami. Większość producentów ocenia go przeciętnie. Oferowane stawki pokryły bezpośrednie koszty produkcji, ale nie był to sezon w którym można było zarobić dobre pieniądze na uprawie truskawek - mówi dr Paweł Kraciński, z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB w Warszawie.

Główne zbiory truskawek zakończyły się. Tego sezonu plantatorzy nie zaliczają do udanych. Jakie stawki płacono plantatorom za owoce deserowe i na skupach?

- Rosnące koszty produkcji, zwłaszcza pracy, oraz coraz większa konkurencja na rynku owoców deserowych nie ułatwia producentom życia. Prognozy cen skupu zapowiadały się korzystniej niż te zaoferowane producentom przez przetwórstwo, co wynikało z powściągliwości zakładów, które z obawą patrzą na międzynarodową rosnącą konkurencję produkcji przetworów (mrożonek, soków) - komentuje dr Paweł Kraciński.

Truskawki 2021 - jakie ceny za owoce deserowe i do przetwórstwa?

- Ceny na rynku deserowym w pierwszym okresie dostaw (uprawy pod osłonami i przyśpieszone) były korzystniejsze, ale w szczycie sezonu zbliżały się do tych oferowanych do przetwórstwa (tj. 4,00-5,00 zł/kg) - mówi.

- Truskawki do mrożenia wyceniono w zależności miejsca sprzedaży (punkt skupu, chłodnia) i regionu od 3,80 do 5,00 zł/kg. Przeciętna cena oferowana za owoce do mrożenia dostarczane do punktów skupu wynosiła około 4,20 zł/kg. Za truskawki na soki oferowano na początku sezonu od 1,70 zł/kg do maksymalnie 3,00 zł/kg w szczycie zapotrzebowanie na owoce dostarczone do przetwórni. Znaczna część truskawek na soki sprzedawana była za 2,20 zł/kg - informuje Paweł Kraciński.

