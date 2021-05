Stagnacja na rynku jabłek - co dalej z handlem?

Ceny jabłek deserowych mogą jeszcze wzrosnąć / fot. sadyogrody

- Na rynku jabłek panuje stagnacja, a w niektórych przypadkach nawet spadek cen za jabłka kierowane na rynek deserowy. Ostateczne ceny zależą jednak obecnie głównie od jakości owoców, a z tą jest różnie - mówi serwisowi sadyogrody.pl dr Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie.

Obecnie dominuje sprzedaż jabłek do krajów Unii Europejskiej

Część jabłek ma niską jakość, co stwarza poważne problemy w handlu, ponieważ wymagania zagranicznych odbiorców są wysokie

Ceny jabłek deserowych mogą jeszcze wzrosnąć, ale w okresie letnim i w odniesieniu do pożądanych odmian i wysokiej jakości

Jak obecnie przebiega handel jabłkiem deserowym?

Handel jabłkami nieco zmniejszył dynamikę – jak informują przedstawiciele organizacji producentów oraz firm handlowych. Szczególnie dotyczy to eksportu. Niestabilna sytuacja na wschodzie Europy nie sprzyja eksportowi w tamtym kierunku, co ma przełożenie na rynek krajowy. Podobnie nieco mniejsze jest zainteresowanie odbiorców arabskich. Obecnie dominuje sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Sprzedaż do UE jest pewniejsza, stabilniejsza i w tej chwili stanowi najważniejszy kierunek sprzedaży.

Handel na krajowym rynku przebiega dość stabilnie, choć większa dostępność innych owoców importowanych oraz pierwsze krajowe truskawki wpływają na zmniejszenie zainteresowania jabłkami. Dodatkowo szacuje się, iż zapasy jabłek są relatywnie większe, co daje niektórym podmiotom pretekst do obniżania cenników skupu. Dość dużym problemem jest jakość owoców. Okazuje, się iż część jabłek ma niską jakość, co stwarza poważne problemy, zwłaszcza iż wymagania odbiorców są wysokie. Luzowanie obostrzeń raczej nie będzie miało wpływu na rynek i wzrost sprzedaży.

Czy widać wzrosty cen jabłek? Jeśli tak - w jakich odmianach?

Obecnie dominuje stagnacja, a w niektórych przypadkach nawet spadek cen za jabłka kierowane na rynek deserowy. Ostateczne ceny zależą jednak obecnie głównie od jakości owoców, a z tą jest różnie. Obecnie średnie ceny zakupu wynoszą od 0,80 zł/kg za odmianę ‘Gloster’ do 2,20 zł/kg za ostatnie partie ‘Gali Royal’. Wyższe stawki otrzymać można za niszowe odmiany tj. takie których udział w produkcji jest mały.

Jakie mogą być dalsze tendencje cenowe na rynku jabłek?

O cenach zbliżonych do ubiegłorocznych już niemal wszyscy zapomnieli. Obecnie przewidywania raczej ograniczają się do tego, aby sprzedać zapasy w zbliżonych do obecnych stawkach. Ceny mogą wzrosnąć, ale w okresie letnim i odniesieniu do owoców wysokiej jakości – których jak widzimy, będzie raczej mało na rynku. Obecnie nie spodziewał bym się wzrostów cen, zwłaszcza ze zbliżamy się do większych dostaw owoców jagodowych tj. truskawek, co skutecznie zmniejsza popyt na jabłka.

Jakiej sytuacji można spodziewać się w końcówce sezonu?

Korzystne dla producentów jest obecne opóźnienie w wegetacji, co daje nieco więcej czasu na sprzedaż ubiegłorocznych zbiorów i wtedy sytuacja może się odwrócić. Obecnie panuje stagnacja i większość z kupujących nie bierze nawet pod uwagę wzrostu cenników. Obecny czas nie jest łatwy dla sadowników i potrzeba zachować jak najwięcej spokoju.

Chcesz sprzedać jabłka? Dodaj ogłoszenie na www.gieldarolna.pl.