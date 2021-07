Spożycie warzyw i owoców będzie rosło (wideo)

O wzroście spożycia owoców i warzyw rozmawiamy z Moniką Stromkie- Złomaniec

Dietetycy zalecają, aby owoce i warzwa stanowiły połowę produktów, które konsumujemy. Niestety w rzeczywistości wskaźniki konsumpcji owoców i warzyw nie osiągają tego poziomu. Jak można to zmienić? Podpowiada mgr Monika Stromkie- Złomaniec, dietetyk kliniczny.

- Ostatni rok pandemii, kiedy bardziej się zastanawialismy jak jeść, żeby zwiększyć odporność pokazał, że faktycznie korelujemy swoją wyższą odporność z większym spożyciem warzyw i owoców. Więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy połowę talerza będą zajmowały warzywa a owoce będą uzupełnieniem, dodatkiem zamiast czegoś słodkiego - mówi Monika Stromkie- Złomaniec.

- Zwiększamy spożycie owoców i warzyw za sprawą edukowania konsumenta. Wszyscy wiemy, że owoce i warzywa są zdrowe i potwierdzają to różne obserwacje i badania. Ludzie zdają sobie sprawę, że jest to produkt wartościowy, ale ciężko im się mimo wszystko przełamać. Dlatego stworzyliśmy 5 kroków -etapów do tego, aby pomóc konsumentom jeść więcej warzyw i owoców - mówi Monika Stromkie- Złomaniec.

