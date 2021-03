Rynek maliny mrożonej - kto stanowi największą konkurencję dla Polski?

Od dłuższego czasu otwarcie mówi się o kolejnym rywalu, jakim jest coraz lepiej rozwijająca się Ukraina/fot. shutterstock.com

Na światowym rynku maliny mrożonej Polska jako producent jest od lat jednym z liderów. Należy pamiętać, że konkurencja w branży jest ogromna a na globalnym rynku walczymy o pozycję między innymi z Serbią i Chile. Od dłuższego czasu otwarcie mówi się o kolejnym rywalu, jakim jest coraz lepiej rozwijająca się Ukraina. O opinię na ten temat zapytaliśmy dr hab. Bożenę Nosecką, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie.

- Na rynku mrożonych malin konkurencja jest bardzo duża. Gramy na rynku światowym z Serbią, Ukrainą, ale też z Chile, Bośnią i Hercegowiną. Dla Polski głównym konkurentem jest Serbia i należy podkreślić, że dla Serbów malina to narodowy kierunek produkcji ogrodniczej. Jednak musimy obawiać się Ukraińców. Ukraińcy produkują malinę mrożoną stosunkowo dobrej jakości. A najbardziej zwracają uwagę silne wzrosty wolumenów eksportowych – mówi dr Bożena Nosecka.

Według dostępnych danych eksport ukraińskiej maliny mrożonej od stycznia do września roku 2017 wyniósł 9 tys. ton. W tym samym okresie 2018 r. - 10 tys. ton, w 2019 - 12 tys. ton , a w 2020 - 21 tysięcy ton. Dla porównania w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku eksport mrożonej maliny z Serbii wyniósł 183 tys. ton, Polska wyeksportowała 67 tys. ton, Chile – 55 tys. ton , Bośnia -23 tys. ton.

- To pokazuje jak poważnym konkurentem staje się Ukraina. Ten silny trend wzrostowy to dla nas ogromny problem. Co więcej jest to państwowy plan Ukrainy aby rozwijać uprawy jagodowe i myślę, że nie tylko my, ale i Serbowie także obawiają się Ukrainy - podkreśla ekspertka.

Warto podkreślić, że ukraiński eksport jest póki co mniejszy od pozostałych światowych producentów, ale wśród wszystkich producentów nie ma tak dużego wzrostu produkcji maliny mrożonej jak w przypadku Ukrainy.

