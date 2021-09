Rynek malin 2021: Ogromy popyt i wysokie ceny

dr hab. Bożena Nosecka o rynku malin w sezonie 2021/ fot. PTWP

Ceny malin w skupach osiągają w tym sezonie wysokie poziomy. W sierpniu stawki wzrosły do poziomu 13,50 zł/kg (loco zakład), a rok wcześniej o tej porze za malinę na skupach płacono 6,40 zł/kg. Ceny podwoiły się i do końca zbiorów pozostaną wyższe niż przed rokiem – mówi serwisowi sadyogrody.pl dr hab. Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie.

Według GUS produkcja malin w tym roku w Polsce wyniesie około 120 tys. ton (podobnie jak w roku ubiegłym)

Większość krajów w tym Polska, weszła w nowy sezon bez mrożonych malin i koncentratu, stąd duży popyt na owoce tego gatunku

Ceny maliny jesiennej na skupach w końcówce zbiorów będą stopniowo spadać, ale nadal ich poziom pozostanie o wyższy niż rok temu

- Malina jest owocem cennym dla przetwórstwa. Jakiekolwiek zakłócenia równowagi popytowo- podażowej powodują, że ceny tego owocu mocno idą do góry, co pokazuje nam ten sezon. W czerwcu za maliny płacono 11,50 zł/ kg (loco zakład). W analogicznym okresie ubiegłego roku stawki wynosiły 6,00 zł/ kg. W sierpniu ceny wzrosły do 13,50 zł/kg, a rok wcześniej o tej porze na skupach za malinę płacono 6,40 zł/kg. Ceny tych owoców wzrosły 2-krotnie i do końca zbiorów pozostaną na wysokim poziomie – mówi dr hab. Bożena Nosecka.

Cena skupu maliny w ostatnich dniach sierpnia wynosiła 13,23 zł/kg, a w klasie ekstra 13,95 zł/ kg. Rok temu o tej porze za malinę płacono 6,55 zł/kg, natomiast za klasę ekstra 7 zł/kg.

Wysokie ceny malin – jakie przyczyny?

Według GUS produkcja malin w tym roku wyniesie około 120 tys. ton (podobnie jak w roku ubiegłym). Zatem nie wielkość produkcji malin w Polsce decyduje o wzroście cen, lecz sytuacja na rynkach światowych – naszych głównych konkurentów, czyli Serbii i Chile. W krajach tych w bieżącym sezonie zebrano mniej malin niż w 2020 r.

- Już w końcówce 2020 roku pojawiły się niedobory mrożonych malin i soków z malin na rynku światowym. Zapasów było mniej z powodu mniejszych zbiorów, przede wszystkim w Chile. Większość krajów w tym Polska, weszła w nowy sezon bez mrożonych malin i koncentratu, stąd duży popyt na owoce tego gatunku - wyjaśnia profesor IERiGŻ-PIB.

- Zapotrzebowanie na maliny jest w tym roku bardzo duże. Dlatego też stawki osiągają wysokie poziomy. Ceny zagęszczonego soku malinowego przekroczyły 20 euro/ kg, a mrożonych malin 3 euro/ za kg. Popyt jest ogromny a podaż malin relatywnie niska – mówi.

I dodaje, że utrzymanie cen malin na takim poziomie w 2022 roku jest nierealne. Ceny maliny jesiennej na skupach w końcówce zbiorów będą stopniowo spadać, ale nadal ich poziom pozostanie o wiele wyższy niż w zeszłym sezonie o tej porze.

W detalu ceny malin także poszły do góry. Jednak ich skok w porównaniu do przetwórstwa, nie jest aż tak znaczny. W czerwcu detaliczna cena malin wynosiła 29,00 zł/ 0,5 kg (w zeszłym roku ceny osiągały poziom 24,70 zł/ 0,5 kg). W lipcu nastąpił lekki spadek cen. Maliny kosztowały około 21,10 zł/ 0,5 kg (natomiast w lipcu 2020 r. 17,40 zł/0,5 kg).

