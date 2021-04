Ruszył sezon na polskie truskawki. Jak je odróżnić od importowanych?

Wczesne truskawki pochodzą z upraw szklarniowych; fot. materiały prasowe

Polscy plantatorzy truskawek pochodzących z upraw szklarniowych rozpoczęli sezon zbiorów. Chcą, aby więcej ludzi dowiedziało się, że w Polsce mamy truskawki już wczesną wiosną.

W Wielkopolsce, pod Kaliszem produkuje się najwięcej wiosennej truskawki (w szklarniach).

Branża musimy podpowiadać jak odróżnić nasze lokalne owoce od importowanych. Truskawki z zachodnich upraw są często przepakowywane.

Potrafimy w Polsce produkować truskawkę przez wiele miesięcy w roku. Od początku kwietnia do końca listopada.

- Zapraszamy na truskawki już w kwietniu. Są smaczne, zdrowe i polskie, stąd, z okolic Kalisza – polecają Aldona i Jarosław Radola, którzy od kilku lat prowadzą gospodarstwo szklarniowe, w którym uprawiają truskawki.



- Chcemy aby więcej ludzi dowiedziało się, że w Polsce mamy truskawkę już wczesną wiosną. Chcemy aby coraz więcej ludzi jej próbowało i doceniło walory - mówili Wiesława i Zenon Janiak, pionierzy uprawy w szklarniach.

- Zapraszamy do poszukiwania naszych polskich owoców w sklepach i do sprawdzenia, że to jest nasz produkt. Warto, bo jej smak jest zachwycający – mówił Janusz Cieśla, ekspert ds. produkcji szklarniowej.

- Życzę aby konsumenci nie mylili się w zakupie polskich owoców. Jako branża musimy podpowiadać jak odróżnić nasze lokalne owoce od importowanych - mówił Mariusz Chenczke. Truskawki z zachodnich upraw są często przepakowywane. Jeśli ktoś kupi takie owoce i nie będzie zadowolony, weźmie nas do jednego worka i pomyśli, że nie umiemy produkować. Musimy współdziałać, tak by pokazywać różnice i aby namawiać na bardziej świadome zakupy. Patrzmy na etykiety, szukajmy informacje o gospodarstwie, w którym owoce są produkowane – dodaje.

- Producenci poczuli, że są wspólnotą. Razem mogą więcej. Mają te same cele i marzenia. Wśród nich najważniejszym jest powszechna świadomość, że potrafimy w Polsce produkować truskawkę przez wiele miesięcy w roku. Od początku kwietnia do końca listopada. Chcą by Polacy o tym wiedzieli i aby potrafili bezbłędnie rozpoznać produkt krajowy. Znacznie świeższy niż sprowadzany z południa czy zachodu Europy. Widać też ambicję i ochotę by podbić tą truskawką serca nas wszystkich – mówił dziennikarzom Mikołaj Rey, Szef Kuchni, który od lat promuje walory polskich superowoców.



Współpraca pomaga budować nawyk codziennej konsumpcji. Działania liderów są wspierane przez „Czas na polskie superowoce!” - projekt integrujący producentów wszystkich polskich owoców jagodowych.



Projekt współtworzą: Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki, Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek, Stowarzyszenie Plantatorów Borówki, Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA, Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej, Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Promocji Polskiej Borówki. Liderem Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Owoce - dodaj oferty na gieldarolna.pl.