Rekordowo wysokie ceny malin w Serbii wpłyną na krajowy rynek

Popyt na maliny na rynkach światowych jest wysoki/ fot. unsplash

Znaczący wpływ na obecny kształt rynku malin ma sytuacja podażowa w Serbii (największy producent malin w Europie, przed Polską). - Z informacji IHS Markit wynika, że ceny malin w tym kraju na początku sezonu zbiorów 2021 kształtowały się na rekordowo wysokim poziomie - mówi serwisowi sadyogrody.pl Mariusz Dziwulski, ekspert rynków rolnych banku PKO BP.





Krajowy rynek malin zależny jest od sytuacji podażowej w Serbii - największego producenta malin w Europie

Ceny malin w Serbii na początku sezonu zbiorów 2021 osiągały rekordowo wysokie poziomy

O poziomie cen malin w Polsce zadecyduje m.in. wielkość zbiorów

Jak zaznacza Mariusz Dziwulski, przyczyną podwyżek był opóźniony sezon i prawdopodobnie istotnie niższa, z uwagi na straty przymrozkowe, produkcja tych owoców (niektóre źródła wskazują na 20-30% strat).

- Dodatkowo, zapasy mrożonych malin w Serbii na początku sezonu 2021 były niskie, co było w pewnym zakresie efektem spadku ubiegłorocznych zbiorów tych owoców (według Eurostatu o 1,2% r/r) - mówi.

Popyt na maliny na rynkach światowych jest wysoki

- Zwiększone zapotrzebowanie obserwuje się w krajach Ameryki Północnej, szczególnie w USA. Z danych USDA wynika, że amerykański import mrożonych malin z Serbii w okresie styczeń-maj 2021 wzrósł o 64% r/r. Było to możliwe w dużej mierze z powodu zmniejszonego importu mrożonych malin z Chile (-17% r/r w I-IV 2021) – głównego dostawcy na rynek USA – na który złożyły się niskie zbiory, problemy z pracownikami (COVID-19) i w konsekwencji wyższe ceny tych owoców - mówi Mariusz Dziwulski.

- Mniejsza produkcja w Serbii w 2020 miała jednak ujemy wpływ na eksport mrożonych malin z tego kraju w całym sezonie 2020/21. Według Eurostatu, unijny import mrożonych malin z Serbii w okresie lipiec’20-marzec’21 zmniejszył się o 17,1% r/r. W analogicznym okresie eksport z Polski do UE zanotował wzrost o 40,0% r/r. Sprzyjał temu wzrost krajowej produkcji malin w 2020 (+53% wobec niskich w 2019 (susza), za GUS) - komentuje.

- Informacje o stratach w Serbii ożywiły handel mrożonymi malinami na koniec sezonu 2020/21. Ceny mrożonych malin z tego kraju (Willamette, IQF) wzrosły od początku roku o 25% do rekordowego poziomu 4,20 EUR/kg w czerwcu (dane IHS Markit). Oznaczało to wzrost o 56% r/r. Sytuacja w Serbii będzie miała prawdopodobnie istotny wpływ na rynek malin do przetwórstwa w Polsce. O tym jak wysoki będzie poziom cen zadecydują krajowe zbiory, które trudno w tym momencie oszacować. Obserwujemy wiele niekorzystnych zjawisk pogodowych, które mogą ujemnie wpłynąć na plonowanie, a ryzyko wystąpienia suszy rolniczej również jest niezerowe - podsumowuje.

Chcesz sprzedać owoce? Dodaj ogłoszenie na GieldaRolna.pl!