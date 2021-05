Produkcja sadownicza musi być dostosowana do potrzeb rynku

Jak wyprodukować jabłka wysokiej jakości?; fot. shutterstock.com

- Aby produkcja sadownicza w Polsce była stabilna jej ilość musi być dostosowana do potrzeb rynku - mówi w wywiadzie dla www.sadyogrody.pl, Paweł Puncewicz, prezes Spółdzielni Sadowniczej POLSAD w Lewiczynie.

Ilu obecnie sadowników zrzesza Grupa Polsad, jaki areał upraw obejmują gospodarstwa członków Grupy?

Spółdzielnia Sadownicza Polsad liczy obecnie 21 członków. Uprawy wszystkich członków liczą 245 ha.

Jakie odmiany jabłek produkujecie, które z nich są perspektywiczne, a z którymi się już żegnacie?

Nasi udziałowcy uprawiają w swoich sadach różne odmiany dzięki temu organizacja dysponuje całym wachlarzem odmian dostępnych na polskim rynku. Jako odmiany perspektywiczne pod kontem eksportowym należy wspomnieć o Goldenie, Jonaprinc’ie oraz grupie Gali. Na rynku krajowym nadal popularnością cieszy się Szampion, Ligol oraz czerwone odmiany z grupy Jonagold. Z roku na rok można zaobserwować coraz większy spadek zainteresowania Glosterem.

Polsad należy do konsorcjum Appolonia - jakie korzyści odnosi grupa producentów z przynależności do konsorcjum grup? Czy nie lepiej działać samodzielnie?

W ramach współpracy konsorcjum oraz spółki Appolonia, udało się połączyć ofertę wielu organizacji producentów owoców tworząc największy w Polsce podmiot zajmujący się sprzedażą wyprodukowanych przez swoich członków jabłek. Corocznie sprzedajemy kilkaset tysięcy ton owoców. Dzięki temu, jesteśmy w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagających klientów. Współpraca w ramach Appolonia Sp. z o.o pozwala nam na oferowanie klientom z całego świata polskich jabłek o wysokich walorach jakościowych i smakowych w jednolitych partiach. Konsorcjum Appolonia na ten moment zrzesza 20 organizacji producentów owoców z sześciu województw. Raz w miesiącu wszyscy członkowie przesyłają aktualne dane o stanach magazynowych i wolumenie sprzedaży dzięki czemu wszyscy członkowie dysponują wiarygodnymi danymi o sytuacji na rynku owoców. Dodatkowo członkostwo w konsorcjum daje nam możliwość tworzenia grup zakupowych w celu uzyskania preferencyjnych warunków.

W jakim zakresie grupa należąca do konsorcjum decyduje o produkcji i sprzedaży: czy dotyczy to odmian, terminów zbioru i sprzedaży, odbiorców, cen?

Jako zarząd wskazujemy naszym udziałowcom jakie jest zapotrzebowanie na rynku owoców, doradzamy w wyborze nowych nasadzeń, pomagamy przy ocenie dojrzałości zbiorczej podczas zbiorów – ale zawsze ostateczną decyzję w całym procesie produkcji owoców każdy sadownik podejmuje indywidualnie.

Jabłka wysokiej jakości

W ubiegłym roku nie było łatwo wyprodukować owoce wysokiej jakości - czy wam się udało? W jakim stopniu? Czy pojawiły się u was choroby przechowalnicze?

W większości regionów w kraju miały miejsce wiosenne przymrozki, jak i opady gradu, co miało wpływ na jakość owoców już na drzewie. Sadownicy którzy zainwestowali w systemy przeciwgradowe i przeciwprzymrozkowe na pewno na tym skorzystali podnosząc jakość swoich owoców. Jeżeli chodzi o choroby przechowalnicze to jabłka które wstawialiśmy do swoich komór poddaliśmy również zabiegom zabezpieczającym m.in. 1-MCP. W tej chwili obserwujemy już spadek jakości owoców - szczególnie w przypadku Szampiona. Największym problemem w tym sezonie przechowalniczym jest infekcja wtórna parcha jabłoni na Goldenie i Idaredzie.

Mówią ludzie z branży, że polscy sadownicy mają problem z wyprodukowaniem jabłek klasy premium, że wciąż za dużo jabłek deserowych trafia do przetwórstwa. Mają rację?

Z partii, które trafiają na nasze sortownie średnio około 20 % jabłek nie spełnia wymagań pierwszej klasy. Niestety bardzo często wynika to z błędów popełnionych w czasie zbiorów.

Popyt na jabłka jest niezadowalający, a ceny mimo upływu czasu i kosztów przechowywania nie rosną. Dlaczego tak się dzieje? Co powinno się zadziać, żeby produkcja sadownicza w Polsce miała stabilnie korzystne warunki działania?

Na cenę jabłek duży wpływ ma zawsze ich jakość, a w tym sezonie mamy dużo owoców pogradowych i z poparzelizną przymrozkową. Dodatkowo w pierwszym kwartale tego roku nastąpiło zatrzymanie podaży przez sadowników w celu osiągnięcia wyższych cen – miało to wpływ na obecną kumulację towaru i obniżki cen. Niestety obniżka cen nie oznacza zwiększenia sprzedaży i stąd dzisiejsze problemy ze zbytem. Aby produkcja sadownicza w Polsce była stabilna jej ilość musi być dostosowana do potrzeb rynku.

Czy sezon 2021/2022 będzie dobry, a może nawet lepszy niż poprzednie?

Na ten moment jeszcze trudno jest określić czego możemy spodziewać się przed okresem zbiorów. Nie doświadczyliśmy wiosennych przymrozków, drzewa kwitną obficie, natomiast chłodne i deszczowe dni nie sprzyjają zapylaniu przez pszczoły. Trochę więcej będzie można powiedzieć po zakończeniu opadu czerwcowego. Istnieje spora szansa, że owoców będzie więcej natomiast czy uzyskamy za nie wysoką cenę będzie zależało od ich jakości i sytuacji makroekonomicznej.

Dziękuję za rozmowę.

