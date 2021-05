Producenci owoców i warzyw rozszerzają zakres współpracy

Witold Boguta o nowym podejściu do promocji owoców i warzyw

Udana realizacja projektów promocyjnych owocuje rozszerzeniem współpracy kilkunastu organizacji branżowych. Do tej pory wypracowano model całorocznej promocji, realizowane są wspólne badania konsumpcji, sektor ma wspólną strategię komunikacji i wspólną identyfikację wizualną. Po tym jak udało się uporządkować kreację popytu, przyszedł czas na podaż, w tym politykę odmianową, konsolidację sprzedaży i współpracę w całym łańcuchu dostaw - „od pola na talerz”.

- Sektor owoców i warzyw istotnie różni się od innych liczbą uprawianych gatunków, których promocji oczekują ich producenci. To jest 30-40 gatunków owoców i warzyw, których nazwy bez trudu potrafimy wymienić oraz spora grupa uprawianych rzadziej, ale również ważnych. Chcąc sprostać tym oczekiwaniom Komisja Zarządzająca Funduszu, w kończącej się właśnie czteroletniej kadencji, wprowadziła nowe podejście do promocji, a tym samym do wydatkowania środków. Obecnie realizowane projekty koncentrują się na zorganizowanej całorocznej promocji całej kategorii owoców i warzyw oraz grup produktów, a nie pojedynczych gatunków, jak dominowało to wcześniej - mówi Witold Boguta, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Dziś sektor bazuje na dobrych doświadczeniach projektu „Połowa sukcesu”, w którym powstała wizja miejsca sektora w codziennych decyzjach konsumenckich i strategia jej komunikacji. Liderzy mieli wtedy możliwość zastanowić się nad tym, co wpływa na skuteczność działań sektora i wskazać obszary, które należy modyfikować. Projekt ten pokazał potencjał współpracy przy kreowaniu popytu i dwie determinanty sukcesu: perspektywę długoterminową podejmowanych działań i wzrost indywidualnej odpowiedzialności. Efektem jest powstanie Core Team.

Sektor owoców i warzyw rozszerza zakres współpracy

Core Team to forum współpracy liderów i ekspertów organizacji branżowych, doradztwa i nauki. Eksperci postawili sobie cele opracowania planu rozwoju sektora i współpracę przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw.

- Naszym najważniejszym zadaniem jest ukierunkowanie zasobów sektora i pożądanych zmian w jego otoczeniu. Zawsze są i zawsze będą one zbyt małe w stosunku do potrzeb. W praktyce oznacza to identyfikację szans i barier oraz stworzenie portfela inicjatyw i mini projektów, które potrafimy wdrożyć w życie. Całościowe spojrzenie na sektor zostanie uzupełnione o pracę w dwóch grupach dedykowanych superowocom i jabłku - dodaje Witold Boguta.

Dobra organizacja promocji fundamentem dalszej współpracy liderów

W 2018 roku przykład integracji dały owoce jagodowe. Siedem branżowych organizacji współpracowało przy wdrożeniu pozycjonowania i komunikacji „polskich superowoców”. Integracja jest pogłębiana. Dziś wspólnie promuje się już 10 gatunków owoców jagodowych. Efekty można śledzić na stronie polskiesuperowoce.pl.

Podobna konsolidacja udała się w środowisku producentów warzyw i jabłek.

Od końca 2019 roku sektor wspólnie realizuje badania i promuje dane wspierające konsumpcję. Realizowany w 2020 roku projekt „Połowa sukcesu” pokazał jak efektywna może być synergia komunikacji osób i organizacji kreujących ofertę sektora. Efekty można zobaczyć na stronie polowasukcesu.pl. W 2021 roku organizujemy wspólne spotkania z mediami i wspólne zakupy materiałów dla wszystkich kampanii finansowanych z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Wspólna komunikacja werbalna i wizualna, to połowa sukcesu. Wyzwaniem sektora jest podaż - zorganizowanie, standardy jakość, planowanie produkcji, polityka odmianowa, rozgraniczenie produkcji deserowej i do przetwórstwa. Celem współpracy jest określenie barier i dobrych praktyk w tych obszarach. Jeśli nie będzie na to planu, grozi nam zamknięcie w roli trybutarnego regionu, kraju produkującego surowce, tanie, bez wartości dodanej i bez przetworzenia.