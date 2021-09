Polskie truskawki, maliny i borówki dostępne cały rok? (zdjęcia)

Problemem nie jest fakt, że konsument nie uwierzy w to, iż w grudniu dostępna jest polska truskawka. Problemem jest to, iż w Polsce nie mamy wystarczającej produkcji szklarniowej i dlatego poza sezonem letnim widzimy na półkach supermarketów produkty z Polski oraz np. z Hiszpanii - mówi Krzysztof Żabówka, dyrektor zarządzający Daifressh Berry.

Daifressh Berry jest częścią grupy Daifressh, której główna siedziba jest w Hiszpanii. Co skłoniło firmę do produkcji owoców jagodowych w Polsce ? Czy polska truskawka ma coś, czego nie ma truskawka z Hiszpanii?

Daifressh Berry jest częścią grupy Daifressh z siedzibą w Walencji , która od 26 lat dostarcza owoce i warzywa do sieci handlowych w różnych krajach. Kilka lat temu Daifressh uruchomił produkcję owoców jagodowych w Polsce, aby dostarczać owoce głównie dla rodzimych konsumentów.

Mówiąc o polskiej truskawce musimy sobie zdać sprawę, iż każdy kraj ma swoje tzw. "okna produkcyjne", co wynika z klimatu, lokalizacji, długości dnia czy temperatur. Dlatego produkcja w Polsce daje nam wiele możliwości upraw innych odmian (truskawek, malin, borówki) oraz w innych systemach produkcji, a równolegle pozwala pokazać, iż produkt wyprodukowany w polskim klimacie jest równie dobry jak ten z "południa". Powiem więcej, mamy bardzo dobry klimat do upraw owoców jagodowych, ale należy skupić się na technologii oraz potrzebach konsumentów. Należy jednak pamiętać, iż ważnym czynnikiem są tutaj odmiany oraz ich dostępność.

Wydłużyć sezon na owoce jagodowe

Aktualnie panuje przekonanie, iż owoce jagodowe w Polsce są tylko w okresie letnim. Czy jest możliwość przedłużenia tego okresu zbiorów i co należy zrobić, aby to osiągnąć? Jak Daifressh radzi sobie z tak trudnym zadaniem?

W Polsce, aby uprawiać przez większość roku należy stosować zamiennie technologie produkcji, a mianowicie uprawa w tunelach, uprawa w szklarniach oraz pod daszkami/siatkami (np. borówka).

Jako producent, Daifressh produkuje przez większość okresu produkcyjnego w systemie tunelowym, a w okresach wczesnowiosennych oraz późnojesiennych jest to uprawa szklarniowa producentów, którzy są naszymi partnerami. Tak naprawdę produkcja truskawki w Polsce jest od początku kwietnia do początku grudnia. Do tego celu używa się obiektów szklarniowych, w których sadzony jest odpowiedni materiał nasadzeniowy. Również w przypadku maliny jest możliwość upraw w szklarniach i przedłużenie terminów zbiorów, aczkolwiek na ten moment uprawę malin prowadzimy w tunelach na dwa zbiory (lato/jesień), uprawianych w systemach bezglebowych w doniczkach. W naszej produkcji możemy się pochwalić 100% uprawami bezglebowymi (uprawa w substratach), co daje nam pełną kontrolę nad produkcją i jej sterowaniem.

Odmiany truskawek i malin do hydroponiki

Jakie odmiany truskawki poleca polskim konsumentom firma Daifressh Berry? Czy testujecie nowe odmiany? Czy są to polskie odmiany?

Jeżeli chodzi o odmiany to w poszczególnych uprawach wygląda to inaczej.

W naszej produkcji truskawek mamy głównie odmiany tzw. powtarzające owocowanie, które owocują od końca maja do pierwszych przymrozków (początek listopada) – oczywiście pod osłonami tunelowymi, z odpowiednimi wietrzeniami, odpowiednią folią, odpowiednią kubaturą.

Odmiany jakie są uprawiane musza się cechować głównie tzn. shelf life (trwałość pozbiorcza), brix (poziomy cukrów), kształtem, wyglądem. Dlatego głównymi odmianami jakie uprawiamy w Polsce to Murano, Furora, ale również testujemy inne odmiany, które będą również dobre dla naszych klientów.

Podobna sytuacja dotyczy malin. Na ten moment mamy w swoim asortymencie produkcyjnym odmiany na dwa zbiory produkowane z sadzonek "plug plant" oraz Long Cane - są to technologie upraw, gdzie możemy sterować terminami zbiorów zarówno jeżeli chodzi o typ sadzonek oraz odmian. Odmiany na ten moment w naszej produkcji to Majestic, Nobility, Enrosadira oraz inne, które testujemy w polskim klimacie.

Czy są to odmiany polskie?

Na ten moment jest niewiele odmian polskich, które są uprawiane w nowoczesnych systemach hydroponicznych i dotyczy to większości producentów tych owoców w Polsce. Podstawą produkcji jest dobra i sprawdzona sadzonka i tutaj nie może być mowy o błędach, gdyż inwestycje poniesione na taką produkcję są ogromne. Dlatego większość producentów w Polsce zamawia swój materiał sadzeniowy w Holandii, Włoszech oraz innych krajach. Nie znaczy to, że w Polsce nie ma produkcji sadzonek, jednak te produkowane w polskich szkółkach też w większości są na licencjach z innych krajów.

Dlatego ważne jest, aby polskie instytuty wraz z prywatnymi podmiotami zaczęły bardziej współpracować, aby producenci jak Daifressh oraz inni w Polsce mogli zakupić materiał do produkcji z polskiej hodowli.

Polskie truskawki dostępne w grudniu

Czy w Polsce jest popyt na truskawkę w grudniu? Czy polscy konsumenci potrafią uwierzyć w to, że jest to polska truskawka? Która sieć handlowa jest odbiorcą waszych owoców?

To, że w Polsce zmieniają się preferencje konsumenta zauważane jest od jakiegoś czasu. Proszę zauważyć, iż nowe pokolenia "lubią" mieć wszystko i tego niejednokrotnie nauczyli się będąc kilka lat na emigracji poza krajem. Np. w Wielkiej Brytanii owoce jagodowe od kilkunastu lat są uwielbiane przez Brytyjczyków i dostępne praktycznie 52 tygodnie w roku. Trendy w Polsce są podobne, lecz jest to proces, aczkolwiek postępuje on dość szybko. Myślę, iż problemem nie jest fakt, że konsument nie uwierzy w to, iż w grudniu czy z początkiem kwietnia jest polska truskawka. Problemem jest to, iż w Polsce nie mamy wystarczającej produkcji szklarniowej w tych okresach

i dlatego widzimy na półkach supermarketów produkty z Polski oraz np. z Hiszpanii. Dlatego należy uświadamiać, iż taka produkcja jest możliwa przy zachowaniu pełnej wartości prozdrowotnej tych owoców.

Nasze produkty można zobaczyć w takich sieciach jak Lidl, Netto, Tesco czy Biedronka. Każdy klient posiada specyfikację produktu, do której należy się dostosować, aby ostatecznie konsument wracał po daną odmianę czy gatunek.

Truskawka przestaje być deserem zalewanym śmietaną i słodzonym cukrem, staje się "superowocem" spożywanym dla zdrowia - dążenie do świadomego jedzenia zdrowej żywności staje się coraz powszechniejsza wśród konsumentów na całym świecie. Jak w ten nurt ekologii w produkcji żywności wpisuje się Daifresh Berry?

Oczywiście, iż za jakością owoców musi iść ich zdrowotność i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tym momencie najważniejszym aspektem, który jest podnoszony to tzw. czysta produkcja, wolna od pestycydów, środków ochrony roślin. W produkcji Daifressh Berry kładziemy nacisk na stosowanie tzw. biologicznych środków ochrony (biological control), które pozwalają na kontrolę szkodników oraz chorób grzybowych bez pozostałości środków ochrony roślin.

Rozwiązanie takie pozwala na sprzedaż owoców do klienta w dowolnym czasie oraz z pewnością jakości oraz zdrowotności. Tutaj należy wspomnieć o tym, iż sieci handlowe mają wytyczne co do limitów substancji środków ochrony roślin, które są bardzo restrykcyjne i przestrzegane. Daje to gwarancję, iż owoce te są zdrowe i bezpieczne do konsumpcji.

Natomiast z punktu technicznego produkcji stosujemy np. systemy fertygacji z nawodnieniem kropelkowym. Mają one na celu redukcję użycia wody oraz nawozów przy szczególnym uwzględnieniu zapotrzebowani poszczególnych odmian i typów roślin. Do tego planujemy recyrkulację odpływu pożywki z systemu fertygacji oraz panele fotowoltaiczne. Rozważamy również użycie wody geotermalnej z pobliskich Poddębic (lokalizacja w centralnej Polsce) do ogrzewania produkcji, aby przedłużyć sezon produkcyjny, czy to się uda? – zobaczymy.

Praca przy zbiorze truskawek

Praca przy zbiorze truskawek jest uważana za jedną z najcięższych prac fizycznych, dlatego w każdym kraju podejmują ją najczęściej pracownicy sezonowi z zagranicy. W jaki sposób Daifressh jako producent owoców jagodowych stara się zapewnić dobre warunki dla pracowników sezonowych i jakie działania podejmuje w tym zakresie?

Firma Daifressh dba o swoich pracowników i stara się, aby warunki pracy dla nich były jak najlepsze. Dlatego technologie upraw jakie stosujemy stawiają produkcję truskawki czy maliny w zupełnie innym świetle. Nasze uprawy truskawek to systemy tzw. stołowe (fot), oznacza to, iż pracownik zbiera na stojąco, a owoce są na wysokości jego klatki piersiowej, dzięki czemu nie musi się zginać lub pracować na kolanach. Owoce są zbierane do opakowań na wózkach (fot), co ułatwia zbiory i utrzymuje jakość produktu oraz efektywność pracownika zarazem. Również przy produkcji malin czy borówki mamy do czynienia z produkcją w donicach wspartych rusztowaniami, co pozwala na zbiór na stojąco z pomocą wózków do zbiorów jak w przypadku truskawki.

Ponadto uprawy w tunelach dają komfort podczas pracy w dni deszczowe.

Praca w takich warunkach pozwala na wygodną i komfortową pracę. Przekłada się to na relacje pracowników względem pracodawcy, kierownictwo, co widać po powracających do nas osobach z poprzednich sezonów.

Poza pracą zapewniamy pracownikom zakwaterowanie, bezpłatny internet oraz dowóz do sklepów. Nasi pracownicy jako filar naszego wartościowego zespołu mogą liczyć na pomoc prawną przy formalnościach związanych z pozwoleniami na pracę, wizami oraz wizytami u lekarzy czy szpitalu. Mogą liczyć na wsparcie w każdym aspekcie życia codziennego.

Dziękuję za rozmowę.