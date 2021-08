Polski Eko Owoc: Nasze jabłko broni się jakością i smakiem (wywiad)

Sadownictwo ekologiczne rozwija się w Polsce/ fot. unsplash

- Nasze jabłka ekologiczne nie różnią od jabłek konwencjonalnych wizualnie, a przewyższają je zawartością składników bioaktywnych - mówi Arkadiusz Kartus, prezes Stowarzyszenia Polskich Sadowników Ekologicznych ,,Polski Eko Owoc”. Rozmawiamy o rozwoju sadownictwa ekologicznego w Polsce, odmianach, sprzedaży oraz popycie na polskie eko jabłka za granicą.

Rynek mocno rozwija się w kierunku produkcji ekologicznej

Stowarzyszenie Polskich Sadowników Ekologicznych ,,Polski Eko Owoc” powstało dwa lata temu; skupia obecnie 27 dużych gospodarstw sadowniczych z rejonu grójeckiego i Lubelszczyzny

Polskie jabłka ekologiczne trafiają głównie do sieci handlowych i stałych indywidualnych odbiorców; dobrym rynkiem pod względem spożycia polskich jabłek ekologicznych jest rynek skandynawski

Skąd pomysł na sady ekologiczne?

Rolnictwem ekologicznym zajmuję się od 15 lat. To dosyć długi czas. Nigdy nie lubiłem chemii. Wolałem się zdrowo odżywiać, dlatego szukałem naturalnych rozwiązań. W produkcji od samego początku starałem się zamieniać preparaty chemiczne na biologiczne. Pierwsze trzy lata są zwykle trudne, ponieważ roślina nie ma jeszcze wypracowanej odporności. Mi akurat ten czas przeszedł w miarę łagodnie. W 2008 roku zacząłem się certyfikować oficjalnie.

Sadownictwo ekologiczne w Polsce

Czy trudno przejść z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną?

To zależy. Dla producenta który szuka nowych rozwiązań i otwiera się na inne niż chemiczne rozwiązania, przestawienie produkcji z konwencjonalnej na ekologiczną nie będzie trudne. Znam też sadowników, którzy nie wyobrażają sobie tego z różnych przyczyn. Niektórzy za bardzo przyzwyczaili się do komunikatów i zaleceń firm doradczych.

Nie ukrywam, że w ekologii jest dużo biurokracji. Musi być wszystko pod kontrolą. Zbyt mocne poluzowanie produkcji może prowadzić do nadużyć. Ten rynek jest bardzo wymagający. Każdą partię owoców trzeba przebadać pod kątem zawartości pozostałości po środkach. Przejście na ekologię powinno być płynne. Dlatego już wcześniej warto stosować organiczne produkty, szczególnie nawozowe, aby ograniczyć roślinie dodatkowy stres.

Rynek obecnie mocno rozwija się w tym kierunku. Przybyło nowych preparatów do ochrony i nawożenia, a jeszcze kilka lat temu dostępność tego typu środków w ekologii była dużo mniejsza. Producenci jabłek czy owoców miękkich mają w czym wybierać.

Czy produkcję ekologiczną można prowadzić w każdym gospodarstwie?

Formalnie nie ma żadnych przeciwskazań. Każda działka nadaje się pod uprawy ekologiczne, ale należy uwzględnić kilka czynników. Przede wszystkim bardzo ważne jest sąsiedztwo upraw.

Na dużych jednolitych działkach ok. 5-10 ha, gdy sąsiad stosuje środki chemiczne, siłą rzeczy będą naniesienia. Przy większej powierzchni one sięgać będą kilku rzędów. Natomiast na działkach mniejszych w sąsiedztwie upraw konwencjonalnych, takie sytuacje stanowią już poważny problem. Trudno jest utrzymać jakość ekologiczną. Najlepiej jakby gospodarstwo znajdowało się w pobliżu łąk, czy lasów. Na terenach gdzie nie zużywa się dużo środków ochrony roślin.

Dochodowość gospodarstw ekologicznych

Jak jest z opłacalnością w ekologii? Produkcja tego typu nie należy do łatwych ...

W sadownictwie konwencjonalnym czy ekologicznym niestety od kilku lat mamy dołek. Być może sytuacja poprawi się za rok lub kilka lat, i zacznie wszystko normalnie funkcjonować. Zaczynałem 15 lat temu, gdy rynek produkcji ekologicznej był dużo mniejszy. Gospodarstw ekologicznych było mniej, ale generalnie cena jabłka przemysłowego czy konsumpcyjnego była stabilna. Teraz od kilku lat, niestety pojawił się dołek cenowy na owoce.

Rentowność wszelkich gospodarstw konwencjonalnych czy ekologicznych nie jest za ciekawa. W niektórych sektorach pojawia się skok dochodowości. Obecnie dobrze płaci czarna porzeczka, ale to jest chwilowe. Rok dwa dobrej koniunktury, a później znów przyjdzie kryzys.

Założyliście Stowarzyszenie Polskich Sadowników Ekologicznych ,,Polski Eko Owoc” – na jakich działaniach się skupiacie?

Nasze Stowarzyszenie powstało dwa lata temu. Przyłączyło się do nas 27 dużych gospodarstw z rejonu grójeckiego i Lubelszczyzny. Nasze jabłka nie różnią od jabłek konwencjonalnych wizualnie, a przewyższają je zawartością składników bioaktywnych.

Razem z SGGW na Wydziale Żywności realizujemy projekt polegający na skróceniu łańcucha dostaw i wprowadzeniu innowacyjnych metod sprzedaży świeżych owoców. Chcemy również pokazać wyższość owoców ekologicznych nad owocami konwencjonalnymi. Porównujemy substancje bioaktywne zawarte w jabłkach, które oddziałują na zdrowie człowieka. W niektórych odmianach między jabłkiem ekologicznym a konwencjonalnym widać przepaść, jeśli chodzi o zawartość tych substancji. W gruszkach i śliwkach jest podobnie.

Czy popyt na owoce i warzywa ekologiczne zwiększa się?

Na owoce ekologiczne nie widać niestety wzrostu popytu. Owoc traktowany jest przez konsumenta jako deser. Natomiast w przypadku warzyw rzeczywiście widać większe zapotrzebowanie. Ludzie bardzo chętnie kupują warzywa ekologiczne.

Niepokoi nas spadek konsumpcji jabłek w Polsce. Uważam, że to jeden z efektów wojny o pozostałości środków ochrony roślin. Kilka lat temu zagraniczne media zrobiły czarny PR polskim jabłkom. Do zakupów tych owoców nie zachęcają także sieci - wydłużony łańcuch dostaw oraz ekspozycja jabłka na półce sklepowej pozostawia wiele do życzenia.

Odmiany jabłek do sadów ekologicznych

Jakie odmiany jabłoni najlepiej sprawdzają się w ekologii?

Mamy w produkcji odmiany stricte pod sadownictwo ekologiczne, tzn. parchoodporne, bardziej odporne na mączniaka oraz mniej ‘lubiane’ przez szkodniki – mszyce i owocówkę.

W ostatnich latach pojawiło się kilka nowych odmian do sadów ekologicznych. Wybór jest w tej chwili naprawdę duży. Postawiłem m.in. na odmianę Chopin z SGGW, która bardzo dobrze wychodzi w ekologii. Poziom witaminy C w jabłkach tej odmiany jest niemal 4-5 krotnie wyższy porównując do standardowych odmian typu Gala.

Rynek oczekuje także jabłek typu Golden, Prince, Gala. W produkcji ekologicznej odmiany te dobrze się sprawdzają. Podobnie jest z Pinovą czy tradycyjnym Idaredem. Jabłka z ekologii wyróżnia dużo lepszy smak ze względu na wyższą zawartość substancji bioaktywnych, kwasów, witamin. Idared naprawdę jest smaczny.

Produkujemy również jabłka odmian Topaz, Gold Millenium.

Do kogo trafiają owoce ze Stowarzyszenia? Kto jest głównym odbiorcą?

Głównym odbiorcą naszych owoców są sieci. Mamy także stałych klientów do których wysyłamy jabłka indywidualnie. Niektórzy wolą przyjechać w trakcie zbiorów i samemu zerwać owoce. Zobaczyć sad i jego sąsiedztwo. Taki konsument wie skąd kupuje jabłka i chętnie po nie wraca. Oprócz rynku deserowego, jabłko ekologiczne trafia także do przetwórstwa, m.in. wyrobu musów, dżemów, soków czy różnego typu przekąsek.

Nie ukrywam, że chcemy promować nasze owoce pod marką Stowarzyszenia, zarówno świeże, jak i w postaci przetworzonej. Chcemy być zauważalni na rynku.

Czy duże jest zainteresowanie polskim jabłkiem ekologicznym za granicą?

Kraje takie jak Niemcy, Włochy czy Austria mają dobrze rozwiniętą ekologię i preferują swoje rodzime jabłka. Francja również jest w czołówce sadownictwa ekologicznego. Dobrym rynkiem pod względem spożycia polskich jabłek jest Skandynawia. Tam edukacja konsumentów idzie w szybkim tempie. Konsumpcja wymusza podaż. Dlatego polskie jabłka ekologicznie dobrze się sprzedają na tym rynku. Nikt nie ukrywa, że jabłko pochodzi z Polski, co dla nas jest atutem na przyszłość. Nasze jabłko broni się jakością i smakiem.

Dziękuję za rozmowę!

