Międzynarodowy Dzień Owoców. Jakie wyzwania przed ogrodnikami?

1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Owoców; fot. unsplash.com

1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Owoców oraz Dzień Polskiej Borówki. Czy plantatorzy mają w tym roku co świętować? Jak wygląda sytuacja na rynku?

Co ciekawe ONZ ogłosił cały 2021 rok Rokiem Owoców i Warzyw. Powinna to być zatem szansa na promocję ich spożywania.

Przeciętny Polak w 2020 r. zjadł blisko 3,9 kg owoców oraz ponad 7,7 kg warzyw. Co ciekawe, grupą, która kupiła najwięcej owoców i warzyw są emeryci i renciści. W zeszłym roku w ich miesięcznej diecie było ponad 5 kg owoców i ponad 10 kg warzyw.

Większe spożycie to wzrost popytu na polskie owoce i szansa dla sadowników na zbyt!

Nieprzewidywalność w ogrodnictwie

Ustanowienie Międzynarodowego Roku Owoców i Warzyw oraz Międzynarodowy Dzień Owoców powinny być szansą dla plantatorów, którzy od lat zmagają się z problemami związanymi z uprawą i sprzedażą płodów. Czego życzą sobie w dniu ich "święta"?

Na pewno stabilności. Nieprzewidywalność w ogrodnictwie to zjawisko, które coraz częściej przyprawia plantatorów o ból głowy! Niepewność cen, spora ich dynamika i brak stabilnych partnerów to zjawiska będące zagrożeniem dla prowadzenia gospodarstwo ogrodniczych. Firmy handlowe, sieci marketów a nawet grupy sortujące owoce nie zawsze chcą się stawiać w roli partnerów, a częściej korzystają na słabszej pozycji plantatora! To się musi zmienić i tego właśnie życzymy sadownikom w 2021 roku.

Ma to znaczenie zwłaszcza, że jesteśmy europejskim, a nawet światowym liderem w wielu uprawach ogrodniczych, takich jak jabłka, truskawki, maliny, czarne porzeczki, borówki czy wiśnie. A ceny skupu tych płodów rolnych pozostawiają wiele do życzenia! Mocno widać to choćby w przypadku porzeczek, wiśni, czy agrestu, których ceny są niskie i niewiele przetwórców wydaje się być w ogóle zainteresowanych ich zakupem.

Głośny był ostatnio przypadek plantatora agrestu z Lubelszczyzny, który ma problem ze sprzedażą owoców uprawianych na 10 ha. Czytaj: Przetwórco - wykorzystaj potencjał polskiego agrestu!

Koszty produkcji w ogrodnictwie

Plantatorom owoców i warzyw należy się także uczciwy dostęp do oryginalnych środków ochrony roślin oraz ich wycofywanie zgodnie z poszanowaniem nie tylko środowiska, ale także potrzeb ogrodnictwa. Także wzrosty cen śor, nawozów, paliw czy energii elektrycznej oraz innych środków produkcji wpływa na nastroje w ogrodnictwie. Za każdymi zmianami w tym zakresie powinien pójść także wzrost cen skupu owoców i warzyw.

W tym roku dobrze widać to na przykładzie także maszyn i drewnianych opakowań. Ze względu na rosnące ceny stali czy drewna ich ceny osiągnęły niebotyczne poziomy i zniechęcają wielu ogrodników do inwestycji. Czytaj: Ceny drewnianych skrzyniopalet urosły w zawrotnym tempie

Ogromnym kosztem dla gospodarstw ogrodniczych jest także praca. Wiadomo, polscy pracownicy nie chcą pracować w sadach i na plantacjach, więc sadownicy muszą wspomagać się sezonowymi pracownikami z Ukrainy. Tu także nie ma wielkiej podaży (część Ukraińców woli pracować na budowie lub w innych branżach), a stawki rosną z sezonu na sezon i przestają być powoli adekwatne do cen owoców. Widać to dobrze na przykładzie truskawek, gdzie za łubiankę zerwaną przez pracownika trzeba zapłacić już ok. 2 zł!).

Biznes pod chmurką

Uprawa owoców i warzyw w dużej mierze zależy także od pogody. Susze, deszcze nawalne, gradobicia, nawałnice - kilka minut może spowodować ogromne straty w uprawach, które ciężko odbudować przez cały sezon.

W tym roku wielu ogrodników nie mogło nawet liczyć na zakup polisy ubezpieczeniowej dla swoich upraw - zarówno z dopłatą z budżetu państwa, jak i komercyjnych. Czytaj: Klęski żywiołowe - pomoc rządu a ubezpieczenia

Zatem w Międzynarodowym Dniu Owoców życzymy sadownikom oraz wszystkim plantatorom owoców nie tylko wysokich cen płodów rolnych i popytu na nie oraz niskich cen środków produkcji, ale także bezpiecznej pogody, dostępności pracowników sezonowych, stabilnych stawek za pracę, przewidywalnych zmian w prawie oraz ciekawych pomysłów na rozwój gospodarstw.