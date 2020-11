Maliszewski o zbiorach i wpływie drugiej fali Covid-19 na rynek jabłek

Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP/ fot. PTWP

- Lockdown nie zaszkodzi naszej branży pod warunkiem dostępności taniej siły roboczej oraz podtrzymania kanałów dystrybucji i logistyki. Musimy nad tym czuwać i pilnować, żeby nie przyszło komuś do głowy zamknięcie granicy dla siły roboczej i ograniczenie transportu międzynarodowego - mówi w rozmowie z sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.

Jak przebiegają zbiory jabłek w tym sezonie? Czy w związku z deszczowa pogodą jest opóźnienie w zbiorach?

Mirosław Maliszewski: Zbiory jabłek w zasadzie się już kończą. Pozostały tylko najpóźniejsze odmiany, np. Idared. Sezon był opóźniony o kilka dni i w przypadku niektórych pozycji np. Gali, Szampiona, trudno było precyzyjnie wyznaczyć najlepszy moment zrywania owoców. To z kolei decyduje o zdolności przechowalniczej i jakości po wyjęciu produktu z chłodni. Deszcz miał mniejsze negatywne znaczenie, ale uniemożliwił wykonanie niektórych zabiegów poprawiających zdolności przechowalnicze.

Oba te czynniki oznaczają, że wiosną niektórzy sadownicy będą mieli problem z odpowiednią jakością.

Czy sadownicy mieli trudności z pozyskaniem pracowników w związku z pandemią? Jak poradzili sobie ze zbiorami?

MM: Nasza wiosenna walka o pracowników z Ukrainy przyniosła pozytywny skutek. Tłumaczyliśmy wówczas rządzącym, że obok walki z koronawirusem trwa walka o rynek i ci, którzy zerwą owoce na pewno znajdą na nie miejsce w handlu. Okazało się to słuszną tezą. W zasadzie wczesnojesienna pandemia nie ograniczyła dopływu siły roboczej. Warto też zaznaczyć, że tysiące pracowników z Ukrainy, wbrew niektórym opiniom, nie spowodowało wzrostu zachorowań. Tak więc można postawić tezę, że nasze wiosenne działania spowodowały dopływ siły roboczej w takiej skali, że większość sadowników poradziła sobie ze zbiorami. Oczywiście nie tylko producenci jabłek, ale też borówek, malin i innych owoców.

Jakiej sytuacji można spodziewać się na rynku jabłek? Czy druga fala Covid-19 i możliwy całkowity lockdown zaszkodzi sektorowi?

MM: Analizy z całego świata mówią, że pandemia spowodowała wzrost spożycia jabłek i innych owoców. Jak czytam raporty sprzedażowe z rynków zagranicznych to niezależnie od kraju skala wzrostu spożycia np. jabłek wynosi od 5% do nawet 20% w stosunku do analogicznego okresu sprzed pandemii. Np. w USA, kraju ogromnego producenta jabłek i jednocześnie wielkiego konsumenta, wzrost obrotu jabłkami deserowymi wyniósł 15% w relacji do 2018 roku. Interesującym zjawiskiem jest to, że największe wzrosty odnotowuje się w sektorze owoców ekologicznych (bio) oraz wyprodukowanych bez pozostałości środków ochrony roślin. Warto wziąć to pod uwagę planując zmiany w nasadzeniach i technologii produkcji w naszym kraju. Ten korzystny dla nas trend wzrostu spożycia owoców warto utrwalić, a najlepiej jeszcze wzmocnić działaniami promocyjnymi.

Lockdown nie zaszkodzi więc naszej branży pod warunkiem dostępności taniej siły roboczej oraz podtrzymania kanałów dystrybucji i logistyki. Musimy nad tym czuwać i pilnować, żeby nie przyszło komuś do głowy zamknięcie granicy dla siły roboczej i ograniczenie transportu międzynarodowego.

Dziękuję za rozmowę!