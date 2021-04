Jakie zmiany w produkcji jabłek w Rosji?

Rosja inwestuje w produkcję sadowniczą/ fot. unsplash

Rosja inwestuje w produkcję sadowniczą. W sezonie 2020 wyprodukowała około 900 tys. ton owoców (dane WAPA wskazują na 920 tys. ton). O tym, jak rozwija się produkcja jabłek w Rosji, szkółkarstwo i przechowalnictwo informował Krzysztof Woźniak, podczas internetowego szkolenia firmy AgroFresh.

Sady owocowe w Rosji zajmują powierzchnię około 214 tys. ha, w tym jabłonie ok. 197 tys. ha (sady jabłoniowe w znaczeniu europejskim 140 tys. ha). Kraj Krasnodarski i Stawropolski Kraj dostarcza około 35 proc. całkowitej produkcji jabłek (300-350 tys. ton). W ubiegłym sezonie duże straty w tych regionach spowodowały przymrozki i grad, dlatego też całkowity plon jabłek był mniejszy o ok 50 proc. Sadownictwo rozwija się także w republikach Karaczajo-czerkiesja, Kabardyno Bałkaria, Osetia Północna, Czeczenia – ok 28 proc. krajowej produkcji (250 tys. ton). Niektóre ze źródeł wskazywały wielkość ubiegłorocznych zbiorów na 400 tys. ton, ponieważ nie było większych strat związanych z przymrozkami.

W rejonie Tambowskim (Tambow, Michurinsk, Lipiecki) rocznie produkuje się około 150 tys. ton jabłek (ok. 20 proc. całkowitej produkcji Rosji). Natomiast w obwodach Rostowskim – 40 tys. ton i Biełgorodzkim ok 15 tys. ton. Na Krymie z kolei produkuje się ok 30 tys. ton jabłek. Nowe sady powstają także w Obwodzie Kaliningradzkim.

W Rosji największą grupę stanowią sady o powierzchni 100 -500 ha (około 50 proc.). Sady poniżej 100 ha, w tym sady przydomowe do dziś odgrywają dość ważną rolę w krajowej produkcji. Przyjmuje się, że blisko 70 tys. ton jabłek pochodzi z sadów przydomowych, a ich sprzedaż odbywa się na lokalnych targowiskach, czy na poboczach dróg. W grupie powyżej 500-1000 ha znajduje się 20 proc sadów.

Kto zakłada sady? Około 50 proc. sadów należy do prywatnych przedsiębiorców, firm, czołowych polityków, którzy zatrudniają dyrektorów – specjalistów z Europy do zarządzania gospodarstwem. Produkcja odbywa się w nowoczesny sposób, można powiedzieć, że na wzór europejskich sadów z systemami nawadniającymi i ochroną przeciwgradową. Uzyskuje się także dosyć dobry plon z hektara, w sadach intensywnych ok 30-35 ton.

Drugą grupę (ok 30 proc.) stanowią gospodarstwa w których zazwyczaj byli dyrektorzy, lub inne osoby stały się właścicielami sadów i zarządzają nim na miejscu. Z pomocą dofinansowania ze strony państwa nastąpił rozwój produkcji, m.in. nowe nasadzenia, budowa chłodni, karczowanie starych drzew. 20 proc. sadów jest ciągle w rękach państwowych i działa na zasadzie Kołchozów z areałem od kilkuset ha. W tych gospodarstwach nie ma nowoczesnych technologii produkcji, często wykorzystuje się własnej produkcji skrzyniopalety czy wywrotnice. W strukturze nasadzeń znajduje się ok 20-25 odmian z czego połowę stanowią rosyjskie odmiany.

W sadach nowoczesnych sadzi się odmiany światowe

Rosyjscy sadownicy najczęściej uprawiają odmiany, tj. Idared (20 proc. struktury nasadzeń), Reneta Simirenko (15 proc.), Jonagoldy (15 proc.), Granny Smith (10 proc.), Golden Delicious (10 proc.), Gala (7 proc.) oraz inne z grupy Red Delicious, Ligol, Szampion, Jonatan, Liberty, Florina, Starkrimson, Spartan. Dość spory udział w produkcji stanowią odmiany rosyjskie. Ciekawostką jest Antonówka uprawiana jako owoc deserowy. W Rosji dość duży procent stanowią odmiany letnie jak Early Geneva.

Główne problemy w produkcji jabłek

Wysokie koszty produkcji stanowią barierę w rozwoju sadownictwa w Rosji. Po dewaluacji rubla wszystkie importowane środki ochrony roślin, linie do sortowania, części zamienne, platformy sadownicze stały się droższe, co pociąga za sobą konieczność np. zaprzestania kontynuacji ochrony w kwaterach bez satysfakcjonującego plonu.