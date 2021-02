Jabłka na sortowanie: jaki popyt i ceny?

Na razie widoczne są jedynie około 10 groszowe podwyżki za wybrane odmiany jabłek./fot. shutterstock.com

W grupach producenckich i firmach handlowych popyt na jabłko jest na umiarkowanym poziomie. W Europie ceny jabłek deserowych nadal są na wyższym poziomie niż u nas. Niestety o znaczących wzrostach cen dla krajowych jabłek, póki co, nie słychać. Na razie widoczne są jedynie około 10 groszowe podwyżki za wybrane odmiany.

W okolicach Grójca podmioty sortujące jabłka płacą 1,70-1,80 zł za odmianę Golden 7+ , drobne owoce w rozmiarze 6,5-7 wyceniane są w większości na 1,20 zł.

Za odmianę Prince w kalibrze 7-9 sadownicy mogą otrzymać 1,50 zł, drobne jabłko kosztuje 0,80 zł za kilogram. Za inne czerwone odmiany jak Szampion, Ligol, Jonagored w rozmiarze 7-9,5 firmy płacą 1,30 zł, za drobne owoce uzyskać można 0,80 zł.

Bardzo lekki wzrost cen zanotował Gloster, w ubiegłym tygodniu w większości ofert cena wynosiła 0,70-0,80 zł. Obecnie można za niego uzyskać 0,90 zł.

Za Idareda w kalibrze 7-9 firmy w okolicy Grójca płacą 0,90 zł, w niektórych miejscach można dostać za niego 1 zł. Drobne jabłko tej odmiany to cena na poziomie 0,80 zł. Red Cap i Red Chief wyceniane są na 1,70 zł.

Gala Must 6,5 + kupowana jest na sortowanie po 1,50-1,60 złotego ale popyt ze strony kupujących jest bardzo słaby. Gala typu Royal lub Schniga w rozmiarze 7+ wyceniana jest przez firmy kupujące na około 2 zł, za owoce w rozmiarze 6,5-7 otrzymać można od 1,50 zł do 1,60 zł za kilogram.

W okolicach Warki sadownicy za jabłka do sortowania odmiany Idared otrzymać mogą 1 zł w standardowym kalibrze. Drobne kupowane jest po 0,80 zł. Cena za Idareda w zasadzie nie zmienia się co najmniej od dwóch tygodni ale może on spokojnie jeszcze czekać na swój czas, tą odmianą zazwyczaj handluje się pod koniec sezonu.

Za odmiany Szampion, Jonagored i Ligol kupowane na markety sadownicy mogą otrzymać 1,20 za jabłko z chłodni i 1,30-1,40 za owoce z kontrolowanej atmosfery. Gloster na sortowanie kupowany jest po 0,90 zł za kaliber od 7 do 9. Za drobne jabłko cena wynosi 0,70 zł.

Za Gale Must możemy otrzymać 1,70 złotego ale podobnie jak w rejonie Grójca, nie ma na nią zapotrzebowania. Jabłka Prince z kontroli wareckie firmy kupują po 1,50 zł w rozmiarze 7-9 z kontroli i 0,90 za drobne owoce. Prince ze zwykłej chłodni sprzedamy po 1,30 zł.

Red Chief kupowany jest przeważnie po 1,80 zł za kaliber 7-9 i 1,20 zł za drobne jabłko.

Za Goldena na sortowanie sadownicy mogą otrzymać 1,90 zł (kaliber od 7 do 9) i 1,20 za drobne owoce. W porównaniu do ubiegłego tygodnia nie wiele zmieniły się ceny za Galę odmian paskowanych, nadal ceny wynoszą 2,20 za kaliber 7-9, jednak około 10 groszowe wzrosty cen dotyczą mniejszych rozmiarów. Po 1,60 zł firmy płacą za kaliber 6,5-7 i 1,20 za kaliber 6-6,5 (było 1,5 i 1 zł).

Według doniesień firm sortujących owoce w Grójeckim i Wareckim regionie, najlepiej sprzedaje się Golden na eksport. Duży popyt widoczny jest ze strony Hiszpanii. Oczekiwania ze strony zachodnioeuropejskich kupców sprowadzają się do tego by Golden był w rozmiarze od 7,5. Czysty Golden bez ordzawień w tym rozmiarze ładnie wygląda w kartonie a dzięki temu na zachodzie można uzyskać za niego większą cenę. Miałoby to prawo bytu jeśli nasi sadownicy otrzymują wyższą cenę za takiego Goldena w klasie Premium. Poza tym nadal utrzymuje się zapotrzebowanie na Galę paskowaną.