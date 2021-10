Interwencyjny skup jabłek to dobry pomysł?

Posłowie Lewicy zauważyli tegoroczne problemy na rynku jabłek i chcieliby interwencyjnego skupu jabłek / fot. shutterstock

Lewica zaapelowała do ministra rolnictwa – Grzegorza Pudy – o wprowadzenie interwencyjnego skupu jabłek od sadowników. Tylko czy to dobry pomysł?

Interwencyjny skup jabłek w 2018 roku

Słysząc o interwencyjnym skupie nie sposób nie wspomnieć o podobnej akcji jaka miała miejsce w 2018 roku. W roku klęski urodzaju spółka Eskimos miała skupować jabłka od sadowników. W ostateczności skup pomimo wielu problemów organizacyjnych ruszył, jednak pojawiły się problemy z wypłatami.

Posłowie Lewicy zauważyli tegoroczne problemy na rynku jabłek i chcieliby podobnego programu w tym sezonie. Politycy domagają się m.in. tego, aby w trwającym sezonie wprowadzić działania interwencyjne: skup jabłek przez rząd np. na dostawy tych owoców do szkół, szpitali, domów pomocy społecznej czy banków żywności.

Lewica apeluje do ministra rolnictwa o interwencyjny skup jabłek od sadowników

Interwencyjny skup jabłek - dobra forma wsparcia?

O to, czy tego typu program byłby realną pomocą dla sadowników zapytaliśmy ekspertów z branży i sadowników.

Michał Lachowicz, prezes grupy producentów La-Sad przyznaje, że wycofanie w 2018 roku było totalną porażką, gdyż trafiło finalnie i tak na rynek przez co obniżyło zapotrzebowanie na owoce, których było bardzo dużo. - Działania Eskimosa realnie uratowały cenę minimalną jabłka przemysłowego, a przymrozki rok później i związane z nimi niskie zbiory pozwoliły sprzedać to na rynku niezauważenie. Jeśli interweniować to mądrze. Właściwa interwencja może uratować trudny sezon, zła interwencja podetnie tylko gałąź, na której siedzimy, choć jest ona i tak już nie za gruba. Potrzebna jest współpraca reprezentantów sektora z władzami w celu wypracowania optymalnego rozwiązania, jeśli znalazłyby się środki na interweniowanie – komentuje.

Osobiście jestem przeciwny wszelkim interwencją państwa w wolny rynek – mówi Sebastian Szymanowski, dyrektor generalny Grupy Producentów Owoców Galster. I dodaje, że największym problemem jest myślenie w kategoriach jednego sezonu. - W tym sezonie trzeba po prostu przetrwać. Ale to się może okazać dla wielu niemożliwe, a to by oznaczało, że w następnym sezonie będzie mniej gospodarstw i to paradoksalnie może poprawić sytuację na rynku w następnych sezonach. Można spróbować (wyjątkowo) dofinansować logistykę, która jest aktualnie bardzo droga. Ale powinno dotyczyć tylko i wyłącznie wysyłek poza Unię Europejską, a nawet na inny kontynent – proponuje.

Podobnego zdania jest Janusz Kawęczyński, prezes Fruit-Group. - Jeśli dojdzie do realizacji takiego programu to uważam że towar ze skupu interwencyjnego powinien wyjechać poza Europę , najlepiej rozdać go głodującym, jest ich na świecie coraz więcej. Rozdawanie w kraju nic nie da i jeszcze bardziej rozreguluje nasz wewnętrzny rynek. Eskimos niestety się nie popisał i trudno z niego brać przykład – komentuje.

Sadownicy nie chcą interwencyjnego skupu?

Zapytaliśmy również sadowników co myślą o takiej formie wsparcia. Maciej Cybulak, sadownika z miejscowości Kopanina Kaliszańska przyznaje, że skupy interwencyjne nie są dobre. - Nie ma w tym roku takiego urodzaju jak w 2018 roku. Po prostu przetwórnie prowadza jakąś chorą grę - większość albo tłoczy na 1/2 albo na mniejszy procent mocy, część w ogóle nie przetwarza jabłka tylko tłumaczy się, że przetwarza gruszkę, buraczka czy inne owoce i warzywa. Co roku coś innego tłoczą, a takich przestojów nie było nigdy. Rząd ma mechanizmy wpływania na zakłady przetwórcze w inny sposób od tego co robią jest UOKIK, NIK, czy inne urzędy/ służby. Zakłady przetwórcze wzięły z poprzednich PROWów kilka miliardów złotych z naszych podatków, zwiększyli moce przerobowe i magazynowe do takich, że mogliby przerobić 100% produkcji deseru i przemysłu w Polsce - mówi.

Sadownik dodaje, że skup interwencyjny i "oddanie" tych jabłek do szkół, szpitali, banków żywności itd. spowoduje, że nie sprzedamy tam jabłek które co roku tam sprzedawaliśmy i znowu zepsujemy sobie rynek tak jak bezpłatną dystrybucją po embargu. - Jakikolwiek skup powinien polegać na wysyłaniu jabłek do biogazowni, ewentualnie przetworzeniu ich na koncentrat, potem koncentrat na spirytus i to wykorzystać jako biododatek do paliw na stacjach Orlenu, zamiast sprowadzania biododatków z Niemiec - podsumował Maciej Cybulak.

Pani Zuzanna, na facebookowym profilu SadyOgrody.pl napisała: I co rząd kupi i potem rozda za darmo OT pomysł. Jednych wybawił z kłopotu a drudzy sprzedać nie mogą bo dookoła za darmo rozdają.

Pan Marcin dodał: Z całym szacunkiem ale po co po sezonie coś wprowadzać. Równie dobrze mogą dopłacać za niskie ceny wiśni w miesiącu wrześniu.

Apel? I co takie apel ma niby zmienić? Tym bardziej na końcówce zbiorów... - zauważył Pan Krzysztof.

Tylko dopłata za jabłka zostawione pod drzewem jak coś - skomentował Pan Wojciech.

Pan Szymon i Maciej jednoznacznie odpowiedzieli, że to nie jest dobry pomysł.

Z całą pewnością branża sadownicza potrzebuje wsparcia i zdecydowanych działań, nie tylko tych krótkofalowych ale również długofalowych. Zapewne rozmowy władzy z przedstawicielami branży pozwoliłyby wypracować optymalne rozwiązania poprawiające sytuację w branży sadowniczej. Jednak dotychczas głosy dotyczące sytuacji na rynku jabłek nie zostały usłyszane przez rządzących. Być może propozycja Lewicy będzie impulsem do podjęcia rozmów na temat wsparcia polskiego sadownictwa.