Co czwarty Polak jadł już truskawki w kwietniu

Co czwarty Polak jadł truskawki w kwietniu; fot. materiały prasowe

Co czwarty Polak (25 proc.) jadł truskawki w kwietniu. To znacznie więcej niż przed miesiącem (o 9 p.p.). W kwietniu wzrosło również spożycie malin – z 16% do 19%. Na kolejnych miejscach borówki (16%) i czarna porzeczka, dostępna obecnie pod postacią przetworów i mrożonek. Deklaracje spożycia aronii (12%) utrzymują się na stabilnym poziomie od czerwca zeszłego roku - wynika z badań Kantar.

W kwietniu ruszył sezon na polskie truskawki. 25 proc. Polaków deklarowało, że w ubiegłym miesiącu jadło te owoce.

W czerwcu dostępne będą także: jagoda kamczacka, agrest, maliny, w lipcu borówki, czarna i czerwona porzeczka, w sierpniu aronia, jeżyny, we wrześniu uprawiane w Polsce z dużym powodzeniem mini-kiwi.

W kwietniu najpopularniejszym owocem było jabłko, a warzywem - cebula.

- Truskawki to ulubiony owoc Polaków. Coraz więcej ludzi wie, że w Polsce mamy truskawkę już wczesną wiosną. Chcemy aby próbowali i docenili jej walory - mówią Wiesława i Zenon Janiak, pionierzy uprawy truskawek w szklarniach.

Polskie superowoce

W kwietniu rozpoczął się sezon na polskie owoce jagodowe. Od połowy miesiąca dostępne są już truskawki z upraw szklarniowych. W maju rozpoczną się ich zbiory upraw spod tuneli i osłon. W czerwcu jagoda kamczacka, agrest, maliny, w lipcu borówki, czarna i czerwona porzeczka, w sierpniu aronia, jeżyny, we wrześniu uprawiane w Polsce z dużym powodzeniem mini-kiwi. To owoce o wyjątkowych walorach prozdrowotnych. Świeże możemy spożywać codziennie od wiosny do jesieni. Jesienne odmiany truskawek będą z nami do listopada.

Jabłka liderem spożycia

Biorąc pod uwagę wszystkie owoce najpopularniejszym w kwietniu było jabłko, którego konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie, deklaruje dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%). 9% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 18% 4-5 razy w tygodniu. Na drugim miejscu znalazły się gruszki, które jadł co trzeci (34%) badany. Spożycie gruszek jest nieco niższe niż w luty br. i sporo (o 8 p.p.) niższe niż przed rokiem.

Cebula, marchew i pomidory

Najpopularniejszym warzywem w kwietniu, tak jak w poprzednich miesiącach, była cebula, której konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie, deklaruje dziewięciu na dziesięciu Polaków (91%). Na drugim miejscu wśród polskich warzyw znalazła się marchew, którą jadło 88% badanych, a na trzecim pomidory, których próbowało 87%.

