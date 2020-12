Chołyk o zbiorach i jakości jabłek w handlu

Zbigniew Chołyk, prezes grupy Stryjno-Sad i konsorcjum LubApple/ fot. PTWP

- Mamy bardzo dobre zbiory pod względem ilości. Natomiast gorzej jest z jakością. Wiele gospodarstw w naszej grupie zostało dotkniętych gradem – mówi serwisowi sadyogrody.pl Zbigniew Chołyk, prezes grupy Stryjno-Sad i konsorcjum LubApple.

- Zbiory w rejonie Stryjna i okolic w gospodarstwach z naszej grupy, mieliśmy w tym roku na bardzo dobrym poziomie, tzn. nie były rekordowe, ale bardzo dobre. Szacujemy w grupie, że były ok. 10 proc. wyższe niż w roku ubiegłym. Sezon 2019 był u nas rokiem normalnego owocowania. W rejonie grójecko-wareckim, Opolu Lubelskim, części Sandomierza jest w tym roku gorzej ze zbiorami – mówi Zbigniew Chołyk.

- Mamy bardzo dobre zbiory pod względem ilości. Trudno natomiast oceniać, których odmian jest mniej, a których więcej. Pewne straty przymrozkowe mieliśmy w grupie Jonagoldów. Ucierpiał być może też Idared, ale odmiany tej mamy naprawdę bardzo mało. Trudno oceniać nawet, która odmiana wybitnie źle zaowocowała. Generalnie w porównaniu z rokiem ubiegłym, który i tak u nas był bardzo dobry, w tym sezonie jest około 10 proc. więcej jabłek w grupie – zaznacza.

Przyznaje, że problemem jest jakość jabłek. - Wiele gospodarstw w naszej grupie zostało dotkniętych gradem. Ostatni bardzo silny grad w rejonie Stryjna i okolic był 23 sierpnia, więc praktycznie tuż przed zbiorami. Bardzo dużo jabłek wysypaliśmy na przemysł w okresie jesiennym. Spory procent jabłek w chłodniach może być nienajlepszy. Niektórzy drobne uszkodzenia czy odgniecenia pogradowe też wkładali do chłodni licząc, że powtórzyć się może sytuacja z roku ubiegłego – mówi prezes Stryjno-Sad.

- W trakcie zbiorów wystąpiły problemy z dostępnością pracowników. Niestety w naszym regionie problemy były większe niż w roku ubiegłym. Mieliśmy więcej jabłka, a mniej rąk do zbioru. Do tego doszły długie przerwy spowodowane deszczem. Zbiory się przeciągnęły aż do końca października. W przypadku odmian za późno zebranych jędrność jest dużo słabsza. Nie ukrywam i nie wstydzę się powiedzieć, że pojawiają się problemy z jakością w wysyłkach eksportowych. W poprzednich latach było tego zdecydowanie mniej – przyznaje.

- Ciągle powtarzam, że jędrność jabłek jest niewystarczająca, żeby móc swobodnie handlować. Musimy zdać sobie sprawę, że Indie chcą jędrności 7 kG, kraje europejskie na wejście oczekują 6 kG, a sieci chcą jędrności 5,5 kG. Niestety oferujemy często w Polsce jabłka, które mają jędrność 4 kG a nieraz nawet mniej. Takie jabłka nie powinny się znaleźć na rynku, a mimo wszystko są wysyłane – zaznacza Zbigniew Chołyk.

