Bożena Nosecka: Początek sezonu truskawkowego z cenami zbliżonymi do ubiegłorocznych

Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej / fot. Żelazna Studio

W ocenie dr hab. Bożeny Noseckiej, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB tegoroczny sezon truskawkowy rozpoczął się cenami zbliżonymi do poziomu cen ubiegłorocznych. Jednak dalszy przebieg zbiorów oraz ceny będą uzależnione od warunków pogodowych.

W czerwcu i w lipcu ma miejsce główny zbiór truskawki, który w głównej mierze uzależniony jest od pogody. Zimowe przymrozki nie uszkodziły plantacji truskawek z uwagi na obecność pokrywy śnieżnej. Aktualnie notujemy dobry początek zbiorów, ale duża wrażliwość truskawki zmusza do bacznej obserwacji warunków pogodowych.

Początek sezonu truskawek deserowych z cenami zbliżonymi do cen ubiegłorocznych

- Obecnie mamy duży wysyp truskawki. Jest on większy niż w ubiegłym roku w analogicznym czasie, dzięki sprzyjającej pogodzie. Jeśli ciepła i sucha pogoda utrzyma się przez czerwiec, z pewnością znacznie skróci się okres zbiorów. Natomiast jeśli pojawią się zbyt intensywne deszcze, wtedy wdadzą się choroby, co będzie miało odbicie w jakości owoców - przyznaje profesor IERiGŻ, Bożena Nosecka.

- Ceny truskawki deserowej gruntowej zaczęły się mniej więcej od 4,50 zł za kilogram. Taką samą cenę wyjściową notowano w ubiegłym roku. Na razie nic nie wskazuje na to, aby ceny miały ulec zwiększeniu. Aktualnie układ warunków pogodowych jest bardzo sprzyjający, jeśli aspekt ten utrzyma się przez dalszą część sezonu, ceny mogą nie być wyższe od ubiegłorocznych - mówi Bożena Nosecka.

Pierwsze ceny truskawek przemysłowych

Branża przetwórcza nie rozpoczęła jeszcze w pełni skupu truskawki, natomiast pojawiły się pierwsze oferty kupna truskawki przemysłowej z szypułką. Ceny wyjściowe wynosiły 1,70 zł za kilogram. Dopiero pełnia sezonu ukształtuje ceny. W ubiegłym roku na początku sezonu ceny skupu były nieznacznie wyższe.

- Pojawiły się pierwsze oferty cenowe truskawki przemysłowej na rynku ale nie są one jeszcze wyznacznikiem na dalszy sezon. Ubiegłoroczne ceny w czerwcu wynosiły 2,60 zł za truskawki do tłoczenia i 3,95 zł za truskawki do mrożenia. Oznacza to, że były one znacząco wyższe od tegorocznych cen zwiastujących. Jednak skup truskawki do przemysłu jeszcze nie rozpoczął się na dobre. Pełnia zbiorów truskawki gruntowej dopiero przed nami i sytuacja może się zmienić. Co prawda jesteśmy w trakcie najważniejszego okresu dla zbiorów truskawek, jednak nic nie wskazuje na to, aby ceny truskawek z przeznaczeniem na przetwórstwo miały być bardzo wysokie – ocenia ekspertka IERiGŻ-PIB.

