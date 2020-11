Ankieta: Rosnące koszty mają wpływ na funkcjonowanie gospodarstw sadowniczych

Aż 61 proc. ankietowanych uważa, że obecne ceny jabłek są zdecydowanie za niskie i bardzo niestabilne/ fot. shutterstock

W październiku redakcja portalu SadyOgrody.pl przeprowadziła ankietę dotyczącą sadownictwa. Tym razem dotyczyła ona zbiorów jabłek w sezonie 2020. Zapytaliśmy w niej sadowników o szacunki dotyczące tegorocznych plonów jabłek w gospodarstwach, jak i o strategię sprzedaży tegorocznych plonów. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami naszych czytelników!

Na pytanie "jakie są szacunki dotyczące tegorocznych plonów jabłek?" 43 proc. ankietowanych odpowiedziało, że owoców jest mniej niż w ubiegłym sezonie. 34 proc. ankietowanych stwierdziło, iż owoców jest więcej niż w ubiegłym sezonie, a w opinii 23 proc. respondentów - ilość owoców jest porównywalna do ubiegłego roku.

Aż 75 proc. ankietowanych przyznało, że wiosenne przymrozki miały największy wpływ na tegoroczne plony jabłek. 11 proc. stwierdziło, że najbardziej uciążliwe były gradobicia, wichury i podtopienia sadów. Zdaniem 9 proc. respondentów największy wpływ na tegoroczne plony jabłek miały duże straty w wyniku opadu czerwcowego, a 4 proc. stwierdziło, że największą presję na plony miała deszczowa wiosna, która wpłynęła na straty spowodowane parchem jabłoni. Tylko 1 proc. odpowiadających uznało, że duże straty plonu wyrządziły szkodniki.

48 proc. odpowiadających stwierdziło, iż rosnące koszty produkcji tj. opakowań, środków ochrony roślin, nawozów, sprzętu będą miały największy wpływ na tegoroczny sezon w gospodarstwie. Niewiele mniej- bo 41 proc uznało, że to kapryśna pogoda i jej skutki miała największy wpływ na tegoroczny sezon, a jedynie 11 proc. stwierdziło, że problemem jest brak siły roboczej i problemy z pozyskaniem cudzoziemców do pracy.

Na pytanie "ilu pracowników do zbioru będziesz zatrudniał(a) w szczycie sezonu?" 37 proc. ankietowanych odpowiedziało że zatrudni najwyżej 2-3 pracowników, a jabłka zbierze "siłami rodzinnymi". Taki sam procent respondentów odpowiedział, że w szczycie sezonu zatrudni od 4 do 10 osób. Natomiast 26 proc. zatrudni powyżej 10 osób.

43 proc. odpowiadających jako strategię sprzedaży na sezon 2020/21 podtrzyma współpracę ze stałymi odbiorcami i firmami, którym w tym sezonie także będzie sprzedawać jabłka. 19 proc. będzie większość swoich jabłek sprzedawać sukcesywnie na lokalnych rynkach hurtowych i taka sama liczba uczestników ankiety większość swoich jabłek będzie sprzedawać przez grupę producentów. 12 proc. ankietowanych będzie szukać odbiorców tegorocznych plonów wystawiając ogłoszenia na giełdach internetowych, a 7 procent zadeklarowało, że produkuje jabłka przemysłowe i będzie sprzedawać je na skupach.

Chcesz sprzedać swoje jabłka? Uruchomiliśmy nowy serwis Giełda Rolna z ogłoszeniami kupna/sprzedaży płodów rolnych.

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, 34 proc. respondentów w tym sezonie będzie na bieżąco sprzedawać swoje jabłka, bez dłuższego przechowywania. Nie wiele mniej - 31 proc stwierdziło, że część owoców sprzeda jesienią, a resztę owoców umieści w chłodni aż do wiosny. 24 proc. producentów zadeklarowało, że planuje umieścić jabłka w chłodni z przeznaczeniem do sprzedaży późną wiosną. Natomiast 11 proc. zamierza przechowywać jabłko najpóźniej do początku lutego.

Aż 61 proc. ankietowanych uważa, że obecne ceny jabłek są zdecydowanie za niskie i bardzo niestabilne. Dla 34 proc. respondentów ceny są na akceptowalnym poziomie, ale jednocześnie ich zdaniem mogłyby być wyższe z uwagi na rosnące koszty produkcji. Tylko dla 5 proc. pytanych ceny są wysokie i wierzą, że utrzymają się na takim poziomie do wiosny.

Odpowiadając na pytanie "jakie inwestycje w produkcję poczyniłeś/aś przed nadchodzącym sezonem zbiorów?" 50 proc. respondentów oznajmiło, że nie poczyniło żadnych inwestycji. 15 procent ankietowanych przyznało, że zakupiło skrzyniopalety lub inne opakowania na jabłka, natomiast 13 proc. zakupiło traktor lub wózek widłowy. 9 proc. wyposażyło gospodarstwo w platformę do zbioru, a 7 proc. zakupiło akcesoria niezbędne do zbioru owoców takie jak boxy, koszyki czy sanki. Jedynie 6 proc. ankietujących dokonało zakupu samochodu dostawczego.