Agronom Berries: Jesteśmy w stanie dostarczyć każdy owoc jagodowy przez 365 dni w roku (wywiad)

Krzysztof Sak, dyrektor handlowy z Agronom Berries/ fot. materiały prasowe

Jak Pan ocenia zapotrzebowanie na maliny deserowe na rynku krajowym i zagranicznym w tym sezonie?

Z każdym rokiem widzimy wzrost zainteresowania maliną. Od dwóch lat sprzedajemy owoce niemal wyłącznie w kanale nowoczesnym, czyli do sieci supermarketów. To wymógł na nas rynek. Zmieniły się także preferencje zakupowe. Konsumenci obecnie najchętniej robią zakupy w sieciach, ponieważ jest to dla nich wygodniejsze. Nasz polski sezon przypada w okresie, gdy malin w Europie nie ma aż tak dużo. To dla nas korzyść. Konkurujemy być może tylko z Niemcami i Portugalią. Całe południe Europy już kończy wtedy sezon, więc my uzupełniamy lukę na rynku. Na tą chwilę zapotrzebowanie na maliny jest bardzo duże.

Do jakich krajów wysyłane są owoce z Agronom Berries?

W przeszłości współpracowaliśmy głównie z firmami, które zaopatrują markety. Sprzedawaliśmy do pośredników, którzy dopiero dostarczali owoce na poszczególne sieci. Od dwóch lat, dzięki stałemu podnoszeniu jakości naszych owoców, dywersyfikacji gatunkowej oraz możliwości zaopatrywania rynku w owoce jagodowe przez cały rok udało nam się wejść bezpośrednio do kilku sieci w naszym kraju. Ponadto nasze owoce trafiają także do Czech, na Słowację i Litwę, do Włoch i Niemiec.

Dzięki współpracy z wieloma producentami z kilku krajów jesteśmy w stanie dostarczyć każdy owoc jagodowy przez 365 dni w roku. Nasz sezon polski rozpoczyna się już w kwietniu. W tym czasie mamy już dostęp do krajowych truskawek ze szklarni, które skupujemy od kilku producentów w Polsce. Potem zaczyna się sezon u nas w gospodarstwie, który trwa zwykle do października.

Jakie czynniki utrudniają a jakie ułatwiają handel owocami jagodowymi?

Aby być wiarygodnym i stabilnym partnerem dla sieci oprócz całorocznej dostępności na pierwszy plan wybija się jakość oferowanych produktów. Polski konsument jest w stanie zapłacić za towar, pod warunkiem, że będzie on odpowiedniej jakości. Żeby sprostać takim wymaganiom bardzo ważny jest odpowiedni dobór odmian. Bez przerwy w naszym gospodarstwie testowanych jest kilkanaście nowych selekcji kilku gatunków. Wszystko po to, aby wybrać tą odmianę po którą konsument wróci do sklepu. To jest najważniejsze. Dużym wyzwaniem jest logistyka i organizowaniem wysyłek. W przypadku opakowań każdy sklep ma swoje wymagania. Jesteśmy w stanie im sprostać, ale musi być wszystko dobrze poukładane. Markety coraz częściej chcą, żeby na pojemniczkach znajdowały się dwie etykiety – jedna od góry i jedna od dołu. Do tego celu konieczny jest zakup dodatkowych urządzeń.

Największym wyzwaniem jest zatem organizacja i dobre rozplanowanie pracy oraz odpowiedni park maszynowy.

Czy Pana zdaniem budowa marki owoców ma biznesowy sens?

Myślę, że tak. Na pewno będziemy iść w tym kierunku, aby być bardziej rozpoznawalnym na rynku i aby nasze logo kojarzyło się z dobrej jakości owocami. Marka musi być poparta jednak dobrą jakością. Niekiedy problemy z jedną wysyłką czy jednym transportem mogą zepsuć wszystko.

Oprócz tego kolejnym krokiem i niewątpliwie dużym wyzwaniem będzie wprowadzenie odmiany jako marki. Być może markety nie są jeszcze na to gotowe, ale w przeciągu kilku lat w mojej opinii się to zmieni. Dla klientów staje się bardzo ważna powtarzalność smaku. Konsument powinien mieć pewność, że kupuje tą samą odmianę. To na zachodzie Europy już funkcjonuje. Kilka odmian owoców sprzedaje się w ten sposób i stały się one rozpoznawalne. W przyszłości na pewno będziemy iść w tym kierunku.

Dziękuję za rozmowę!

