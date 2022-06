Automatyczny zbiór truskawek jest możliwy. Jakie są technologie?

Autonomiczną maszyną do zbioru truskawek jest robot brytyjskiej firmy Dogtooth Technologies. / fot. firmowe

W ostatnich latach pojawiło się szereg prototypów robotów, które zbierają owoce i warzywa bez udziału człowieka. Docelowo maszyny te mają być odpowiedzią na niedobór siły roboczej z jakim boryka się nie jedno gospodarstwo rolne. Autonomicznie pracujących “zbieraczy” wyróżnia wysoki stopień automatyzacji oraz sztuczna inteligencja dzięki której maszyna rozpoznaje owoce i warzywa nadające się do zbioru.

Poniżej piszemy o konstrukcjach autonomicznych robotów, które mają duże szanse znaleźć zastosowanie w sadach i na plantacjach warzyw. Na razie eksperymentalnie pracują w sadach i na polach. Jednakże część z nich w przyszłości z pewnością będzie autonomiczną najemną siłą roboczą.

Autonomiczny robot do zbioru truskawek

Hiszpańska firma Agrobot opracowała automatyczny kombajn Agrobot SW 6010 przeznaczony do zbioru truskawek. Robot jest czterokołowym pojazdem wyposażonym w 24 ruchome ramiona, które mogą identyfikować i zbierać dojrzałe truskawki. Ramiona wyposażono w dwa cienkie i ostre jak brzytwa noże, które odcinają truskawki od szypułek. Tak zerwane owoce spadają do koszyczka z gumowymi rolkami skąd trafiają na taśmę przenośnika transportującego truskawki do strefy pakowania. Znajdujący się na platformie operatorzy mogą od razu selekcjonować owoce i pakować je na tace. W konstrukcji robota zastosowano kamery i system wizyjny, który analizuje indywidualnie każdy owoc, sprawdza jego kształt i kolor, a następnie, gdy stwierdza że truskawka jest dojrzała wydaje polecenie wykonania precyzyjnego cięcia.

Robot wyposażono w czujniki ultradźwiękowe, które w sposób ciągły wykrywają odległość między kołami a rzędem pola truskawek, utrzymując zadany tor jazdy maszyny i nie dopuszczając do uszkodzenia owoców.

Automatyczny kombajn Agrobot SW 6010 to maszyna przeznaczona do zbioru truskawek.

Brytyjski robot do zbioru truskawek

Autonomiczną maszynę do zbioru truskawek zaproponowała brytyjska firma Dogtooth Technologies, twórca inteligentnych robotów. Robot jest ma zastosowanie w uprawach stołowych. Maszyna składa się z platformy na podwoziu gąsienicowym z którą zintegrowano ramię (ramiona) robotyczne. Robot wykorzystuje algorytmy widzenia maszynowego i planowania ruchu do rozpoznawania i lokalizowania dojrzałych owoców, które mają zostać zerwane. W celu identyfikacji owoców zastosowano kilka kamer, które poruszają się w górę w dół, aby uzyskać szczegółowy widok uprawy. Do poruszania się w tunelu foliowym stosuje się nawigację GPS.

Kolejną autonomiczną maszyną do zbioru truskawek jest robot brytyjskiej firmy Dogtooth Technologies.

Harvest CROO Robotics – amerykański robot do zbioru truskawek

Harvest CROO (Computerized Robotic Optimized Obtainer) Robotics to amerykański start-up, który opracował autonomiczną maszynę do zbioru truskawek sposobną zamienić pracę 30 osób. Konstrukcję maszyny stanowi kołowe podwozie pod którym znajduje się szesnaście ramion z chwytakami do zrywania owoców.

Maszynę wyposażono w zestaw kamer i system wizyjny z algorytmem sztucznej inteligencji, który skanuje każdą truskawkę i określa, czy jest ona gotowa do zbioru. Zebrane truskawki są następnie poddawane dalszej kontroli a system wizyjny określa czy nadają się do sprzedaży bezpośredniej, przetwarzania lub odrzucenia.

Autonomię poruszania się robota zapewnia system Lidar i nawigacja GPS. Robot może pracować także w porach nocnych.

Robot marki Harvest CROO Robotics to autonomiczna maszyna do zbioru truskawek sposobna zamienić pracę 30 osób.

Belgijski robot do truskawek

Autonomiczna maszynę do zbioru truskawek opracowała również belgijska firma Octinion. Robot o nazwie Rubin jest wyposażony w ramię robotyczne ze specjalnym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego. Uchwyt dopasowuje się do kształtu truskawki i nie powoduje jej uszkodzenia. Ramię robota może poruszać się w wielu płaszczynach. Zbiera ono owoce i układa w koszyku z wagą.

Zarówno do poruszania się robota jak i zbioru z selekcją truskawek zastosowano system wizyjny wykorzystujący sztuczną inteligencję.

Autonomiczną maszynę do zbioru truskawek opracowała również belgijska firma Octinion.

