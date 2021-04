Wysokie ceny truskawek. Plantatorzy: tanio nie będzie

Zapowiedź wyższych cen truskawek; fot. shutterstock.com

Przez chłodną pogodę opóźnią się zbiory owoców spod osłon foliowych oraz truskawek gruntowych. To zwiastuje wyższe ceny, przed którymi ostrzegają plantatorzy.

Ceny truskawek z upraw szklarniowych to około 30 zł w hurcie. Zależą one od kosztów produkcji oraz chłodnej wiosny, która winduje to koszty w górę. Pogoda wpłynie także na ceny truskawek w tygodniach późniejszych.

- Musieliśmy przykrywać truskawki dwiema warstwami osłon, aby przetrwały ostatnie przymrozki. Chłodna pogoda uszkodzi owoce na wielu plantacjach, w efekcie część zbiorów może być słabej jakości. Z niepokojem patrzę w prognozy, nie widać ocieplenia - mówi w rozmowie z WP Jacek Wysocki, plantator z Mazowsza, który dostarcza truskawki i poziomki na giełdę hurtową w Broniszach koło Warszawy.

Nie spodziewa się spadku cen truskawek. - To będzie bardzo nietypowy rok w branży. Przy tak chłodnej pogodzie, jak teraz, owoce uprawiane bez osłon pojawią się może za 6 tygodni. Truskawki spod osłon będą długo trzymać hurtową cenę około 20-30 zł za kilogram. To oznacza, że nie będzie "górek" nadpodaży i wymuszonych nimi spadków cen. Trudno mi powiedzieć, ile będą kosztować truskawki w detalu, tanio nie będzie - komentuje plantator.

Na ceny wpływać będą m.in. koszty pracy i możliwość pozyskania pracowników sezonowych, koszty paliw czy środków ochrony roślin.

