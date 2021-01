"Wygięte" buraki już dostępne w ofercie Lidla; fot. materiały prasowe

Krzywe, polskie buraki są już dostępne od 18 stycznia w sprzedaży w sklepach Lidla, w cenie 0,99 zł/ kg. - Wyglądają inaczej niż buraki, do których się przyzwyczailiśmy, jednak smakują tak samo - zapewnia sieć.

Buraki, które trafiły do sprzedaży to część wykupionych przez Lidl Polska "niedoskonałych" buraków, o których zarówno media, jak i sam Lidl, informowali w ubiegłym tygodniu. Dzięki temu, rolnik ograniczył straty finansowe, a Lidl Polska, oprócz wsparcia dostawcy, realizuje kolejne działanie w duchu zero waste.

burak (002).jpg

- Sieć Lidl Polska skontaktowała się ze mną z propozycją zakupu buraków. Cieszę się, że mój apel medialny został wysłuchany i Lidl zdecydował się na zakup warzyw. To dla mnie spora ulga. W przyszłym tygodniu moje gospodarstwo zapewni dostępność buraków w sklepach sieci Lidl na terenie całej Polski. Wierzę, że współpraca z dużymi sieciami handlowymi to szansa na rozwój małych i średnich gospodarstw – mówi Mieczysław Miszczak, właściciel gospodarstwa rolnego w Węglewicach Kolonii w woj. łódzkim.

