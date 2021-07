Wiśnie, porzeczki, borówki, maliny, agrest - ceny owoców na Broniszach

Wiśnie, porzeczki, borówki, maliny, agrest - ceny owoców na Rynku Bronisze/fot.pixabay.com

Na Rynku Hurtowym Bronisze porzeczka czarna kosztuje od 7 do 8 zł/kg, truskawki od 4 do 8 zł/kg, a maliny - nawet 20 złotych. O prawie 26 proc. spadły ceny krajowych wiśni.

Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze informuje, iż na podwarszawskich Broniszach wybór krajowych owoców jest obecnie bardzo szeroki.

Jakie ceny za maliny, borówki, agrest, wiśnie w hurcie?

- Spośród owoców jagodowych dostaniemy agrest, borówki, maliny, truskawki. Agrest jest w cenie od 5 do 14 złotych za kilogram, w zależności od jakości. Borówka amerykańska kosztuje od 16 do 22 złotych za kilogram - informuje Anna Kaszewiak.

- Cena polskich czereśnia zaczyna się od 3 do 8 złotych, przeciętna to 5 złotych - dziś wzrost o 25 procent. Jagody leśne kosztują od 23 do 30 złotych za kilogram. Maliny od 13 do 20 złotych. Porzeczka czarna kosztuje od 7 do 8 złotych, czerwona od 5 do 9 złotych - wylicza ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.

- Prawie 26 procentowy spadek notują wiśnie, dziś wyceniane są od 4 do 6 złotych za kilogram. Truskawki, głównie odmiana Malwina, kosztują od 4 do 8 złotych za kilogram - wskazuje.

W ofercie producentów dostępne są już polskie morele, cena kilograma waha się od 5,50 do 8 złotych.