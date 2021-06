Truskawki: w hurcie ceny już spadły. Pośrednicy utrzymują drożyznę

Pośrednicy psują rynek truskawek; fot. unsplash.com

Ceny truskawek w sklepach i na bazarach sięgaćją nawet 20 zł / kg. Plantatorzy twierdzą, że w hurcie ceny już spadły, a to kupcy i pośrednicy utrzymują wysokie ceny. - To chore - stwierdza Jacek Witkowski, plantator z Grodźca na łamach money.pl.

Średnia cena truskawki na giełdzie w Broniszach to 11 zł za kilogram. Na bazarach i w wyrastających na ulicach miast namiotach-warzywniakach ceny oscylują wokół pułapu 16-17 zł za kilogram, ale bywa, że przebijają nawet 20 zł. Polska truskawka jest więc droższa niż egzotyczne mango, którego kilogram w popularnym dyskoncie kosztuje nie więcej niż 7 zł.

Ceny truskawek w hurcie się załamały

Jak mówi Jacek Witkowski, właściciel plantacji Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą, cena w hurcie się załamała, a mimo tego kupcy dyktują wysoką cenę. - To, co się dzieje z tymi cenami, to chore. Chcą zarobić, ale to już przesada - przyznaje.

Jak wyjaśnia plantator w rozmowie z money.pl, do tej pory cena rzeczywiście oscylowała wokół 20 zł, ale za dwukilogramową łubiankę owoców. Teraz jednak cena w hurcie spadła do 12 zł za 2 kg łubiankę.

Kupcy psują rynek truskawek

Jacek Witkowski przyznaje, że kupcy sami psują rynek, a potem narzekają. Przecież i tak w stosunku do plantatora zarabiają dwa razy więcej. - Teraz dominują lokalni z okolic Warszawy. Ale powoli pojawiają się też kupcy z okolic Wrocławia, Poznania, Szczecina. Oni kupują wcześniej i się towarują. Kupowali za ok. 14-16 za łubiankę (nieco ponad 2 kg), a sprzedając za 16 zł za kilogram na bazarach, zarabiają drugie tyle. To są potężne przebitki - stwierdza.

