Truskawki 2022: Jakie ceny w hurcie?

Tegoroczny sezon truskawkowy jeszcze nie osiągnął pełni a już ceny są niższe niż rok i dwa lata temu.

Choć do pełni sezonu truskawkowego brakuje jeszcze kilku tygodni już widać niebezpieczny trend na rynku obniżający ceny polskich truskawek.

Jak słusznie zauważył serwis fresh-market.pl ceny już teraz są niższe niż rok i dwa lata temu, a to przecież dopiero początek sezonu. Niestety ma się to nijak do kosztów produkcji, które są dużo wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Sytuację w handlu psują importowane truskawki które są tanie i jest ich dużo.

Ceny truskawek na rynkach hurtowych

Obecnie na warszawskich Broniszach ceny truskawek spadły w porównaniu do notowania z ubiegłego tygodnia. Dzisiaj według oficjalnych informacji ceny zaczynają się od 10 zł/kg i sięgają 18 zł/kg. Pod koniec ubiegłego tygodnia kosztowały 15-17 zł/kg. Jednak trzeba podkreślić, że cena w danym momencie zależy od podaży, odmiany i rodzaju opakowania.

Również na Giełdzie Kaliskiej odnotowaliśmy spadek. Obecnie truskawki kosztują 17-20 zł/kg, a jeszcze kilka dni temu (12.05) ceny zaczynały się od 20 zł/kg i sięgały 24 zł/kg.

Truskawki na giełdzie w Nowym Przebojewie

W dniu wczorajszym oficjalnie rozpoczął się sezon na giełdzie truskawkowej w Nowym Przebojewie. Wczoraj (15.05) ceny wywoławcze za truskawkę były na poziomie od 23 do 27 zł łubiankę. Plantatorzy informowali, że towar extra jakości sprzedawano nawet za 32 zł oraz 30 zł.

Dzisiaj, przed godziną 13 ceny truskawek wynosiły od 18 do 28 zł.

Wzrost kosztów produkcji

Producenci truskawek mają wiele obaw jeśli chodzi o ten sezon - zarówno jeśli chodzi o zbiór, jak i proponowane ceny. Środki produkcji mocno podrożały co powinno mieć odbicie w ostatecznej cenie truskawek, jednak trudno przewidzieć jak przyjmie to rynek. Najbardziej racjonalnym wydawałoby się policzenie kosztów oraz rozsądnego zysku i proponowane podobnych cen przez wszystkich producentów. Jednak jak niejednokrotnie pokazały poprzednie lata trudno o solidarność wśród producentów nie tylko truskawek, ale także innych owoców.