Truskawki 2021 – ile trzeba zapłacić za pierwsze owoce?

Na rynek trafiają polskie truskawki w śladowych ilościach i pochodzą przeważnie z uprawy szklarniowej. Ich cena jest wysoka. Ile trzeba zapłacić za krajowe truskawki na rynkach hurtowych?

W połowie kwietnia ruszył sezon na polskie truskawki szklarniowe

Ceny pierwszych krajowych truskawek na rynkach hurtowych w różnych miejscowościach kształtują się w przedziale 20-30 złotych za kilogram

Nieuczciwi handlowcy co roku o tej porze oferują w sprzedaży zagraniczne truskawki pod szyldem "polskie truskawki"

Sezon na polskie truskawki szklarniowe rozpoczął się w tym roku po 15 kwietnia. W Wielkopolsce, pod Kaliszem produkuje się obecnie najwięcej truskawki w szklarniach. Zbiory wiosenne potrwają mniej więcej do końca maja.

Na Rynku Hurtowym Bronisze krajowe truskawki sprzedawano w tym terminie w cenie ok. 20-30 zł za kilogram. Ceny pozostają dość stabilne – dziś (07.05.) za polskie truskawki trzeba zapłacić 22-30 zł/kg.

W handlu truskawki pojawiają się w śladowych ilościach i pochodzą przeważnie z uprawy szklarniowej. Na truskawki z upraw tunelowych trzeba jeszcze poczekać. Niektórzy producenci już oferują pierwsze owoce, ale w swoich gospodarstwach.

Jak informuje Maciej Kmera z Rynku Hurtowego Bronisze, dojrzewanie truskawek jest opóźnione, prawdopodobnie większej ilości truskawek można się spodziewać za tydzień, ale pod warunkiem, że będzie słoneczna pogoda. W ubiegłym roku, o tej porze były już pierwsze truskawki spod folii, kosztowały 18-22 zł/kg.

Na Wielkopolskiej Giełdzie Rolno-Ogrodniczej S.A. krajowe truskawki można kupić w opakowaniu 0,5 kg w cenie 14-15 zł.

Na Giełdzie Kaliskiej poziom cen jest podobny. Za kilogram krajowych truskawek trzeba zapłacić ok 28 zł. W Krakowie na Placu Targowym Rybitwy polska truskawka oferowana jest w cenie 22-25 zł/kg.

Polskie truskawki a importowane

Cena truskawek z importu jest niższa - na poziomie ok. 12-17 zł w zależności od miejscowości i dostępności towaru. Dlatego też nieuczciwi handlowcy często o tej porze oferują w sprzedaży zagraniczne truskawki jako polskie. Owoce z drewnianych skrzyneczek są przesypywane w łubianki i oferowane po cenach o połowę wyższych. Niestety z tym procederem mamy do czynienia co roku. Plantatorzy ostrzegają konsumentów by nie dać się zwieść oszustom.

