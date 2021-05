Tanie jabłka w Biedronce, drogie w Lidlu. Promocje na maliny i borówki

Polskie jabłka w Biedronce; fot. mat.pras.

W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki sieć ponownie stawia na tanie jabłka w cenie 1,99 za opakowanie 1,5 kg, a tymczasem Lidl promocje markowe owoce pakowane po 4 sztuki.

Lidl / Biedronka - rozbieżności cenowe jabłek

W ofercie promowanej przez sieć Biedronka można kupić 1,5-kilogramowe opakowanie polskich jabłek w cenie 1,99 zł, co daje 1,30 zł / kg.

Tymczasem Lidl promuje jabłka polskie, grójeckie dla dzieci, odmiany Gala Schnico pakowane po 4 sztuki. Cena opakowania to 750 g to 3,99 zł, co daje ok. 5,32 zł za kilogram tych owoców.

Maliny i borówki w dyskontach

W Lidlu borówki amerykańskie (jeszcze z importu) sprzedawane są w cenie 9,99 zł za opakowanie 400g, czyli 24,98 zł za kg. Sieć przecenia także zagraniczne maliny - 200-gramowe opakowanie tych owoców kosztuje 5,99 zł, czyli cena za kilogram to około 30 zł.

W Biedronce promocja na borówki to 11,99 zł za 500g, czyli cena za kilogram to 24 złote.

Ceny nowalijek i owoców egzotycznych

Z ciekawostek w gazetce Biedronki mamy:

- szparagi zielone w cenie 6,99 zł za pęczek

- pomidory malinowe - 4,99 zł / kg

- morela - 16.99 zł / kg

- arbuz - 3,99 zł / kg

Ciekawe oferty z Lidla to:

- arbuz - 3,99 zł /kg

- brzoskwinie ciasteczkowe - 9,99 zł /kg

- polskie pomidory koktajlowe kiściowe - 3,99 zł za opakowanie 500 g.

