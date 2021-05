Tajwan - rynek obiecujący dla polskich jabłek, ale bardzo wymagający

Polskie jabłka uzyskały dopuszczenie do rynku tajwańskiego pod koniec 2019 r./ fot. sadyogrody

29 kwietnia br. KOWR wspólnie z Biurem Polskim w Tajpej oraz Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Tajpej zorganizował promocję polskich jabłek na Tajwanie pod nazwą „Polish Apple Night”.

Tajwańscy goście mieli okazję spróbować wysłanych z Polski specjalnie na to wydarzenie świeżych jabłek pochodzących od firm sadowniczych z uprawnieniami eksportowymi na Tajwan. W wydarzeniu udział wzięło ok. 50 osób reprezentujących instytucje państwowe, firmy importowe, stowarzyszenia branżowe i sieci handlowe oraz media branżowe.

Polskie jabłka uzyskały dopuszczenie do rynku tajwańskiego pod koniec 2019 r. Aktualnie na liście zatwierdzonej przez Tajwański BAPHIQ (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine) znajduje się 15 podmiotów sadowniczych z Polski. W ramach promocji podczas „Polish Apple Night” udział wzięło 5 producentów jabłek z Polski.

„Polish Apple Night” poprzedziło spotkanie informacyjne online w 26 kwietnia na temat rynku jabłek na Tajwanie, zorganizowane przy współpracy z ZBH Tajpej i z udziałem tajwańskich ekspertów. Rynek tajwański jest obiecujący, ale jednocześnie bardzo wymagający. Z uwagi na klimat Tajwańczycy większość jabłek importują, głównie z USA, Chile, Nowej Zelandii i Japonii. Popularne są odmiany Gala i Fuji. Jabłka są popularnym owocem, traktowanym jako deser i przekazywanymi często w formie prezentu. Rocznie konsumuje się ok. 6-7 kg jabłek na osobę.

Kontynuacją „Polish Apple Night” będzie sesja rozmów B2B online w dniach 4-7 maja pomiędzy firmami sadowniczymi z Polski a importerami z Tajwanu.