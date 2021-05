Sprzedaj owoce i warzywa na GieldaRolna.pl

Oferty sprzedaży płodów rolnych na GieldaRolna.pl.

Na Gieldarolna.pl można nie tylko zakupić lub wystawić do sprzedaży maszyny, sprzęt i akcesoria rolnicze oraz sadownicze, ale także wystawić ogłoszenie o chęci kupna lub sprzedaży płodów rolnych, takich jak jabłka, gruszki, owoce sezonowe oraz warzywa, grzyby i zioła.

Poszukując płodów rolnych można szybko trafić do kategorii jabłka i gruszki bądź np. warzywa (podzielone na kilka segmentów: cebulowe, liściowe, kapustne, etc.). To znacznie skraca proces poszukiwań ofert.

Jabłka - ułatwić sobie sprzedaż

Na Gieldarolna.pl można znaleźć ciekawe oferty hurtowej sprzedaży jabłek - także tych już przesortowanych nadających się do przetwórstwa lub sprzedaży detalicznej.

W sytuacji kiedy sadownik ma jeszcze spore zapasy z ubiegłorocznych zbiorów, opublikowanie ogłoszenia w serwisie GieldaRolna.pl daje spore szanse na pozyskanie solidnego dostawcy.

Obecnie w serwisie są m.in.:

- Samochodowe ilości (60 ton) jabłek odmian Golden Delicious oraz Idared. Cena 2,3 zł (na gotowo w opakowaniu za Goldena o rozmiarze 6-7+) oraz 1,6 zł za gotowego Idareda 7+. Minimalne zamówienie to 5 palet.

- Jabłka deserowe EKO z kontrolowanej atmosfery, czerwone odmiany. Cena do ustalenia.

- Jabłka odmiany Lobo. Cena do ustalenia.

Samochodowe ilości (60 ton) jabłek odmian Golden Delicious oraz Idared

Pierwsze owoce jagodowe

Sezon na polskie owoce jagodowe dopiero rozpoczął się od truskawek z upraw szklarniowych, na GieldaRolna.pl znaleźliśmy ogłoszenie dotyczące borówek, na razie tych importowanych.

- Posiadamy na sprzedaż borówkę amerykańską z Maroko. Pakowane po 250g lub 0,5kg wiaderka. Cena: 42 zł za kilogram przy 250 g opakowaniach, 40 zł za kilogram przy 0,5 kg wiaderkach. Rozmiar: Od 12mm w górę.

borówka amerykańska

Warzywa - szerokie zastosowanie

W tym dziale można znaleźć zarówno warzywa od rolników, jak i te po pierwszy przetworzeniu, które mogą być wykorzystane w zakładach produkujących wyroby spożywcze. A oto kilka przykładów:

- Do sprzedania rabarbar malinowy z certyfikatem EKO, na markety. Cena do ustalenia.

- Cebulę obieraną sprzedam, kaliber 5 plus; pakowana w worki po 20 kg, pochodzenie - Ukraina. Cena - 1zł/kg.

- Na sprzedaż por pocięty na plastry mrożony. Pakowany jednostkowo po 10 kg. Całkowita waga na sprzedaż 295 kg. Termin przydatności do 01.08.2021. Odbiór własny. Cena 2,90zł/kg.

por w plastrach

W serwisie GieldaRolan.pl można znaleźć oferty kupna/sprzedaży także innych płodów ogrodniczych, jak: ziemniaków, grzybów i ziół czy orzechów.