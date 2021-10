Spirala coraz niższych cen jabłek deserowych. Który sadownik to wytrzyma?

Ceny jabłek z tygodnia na tydzień są coraz niższe, a koszty produkcji stale rosną. / fot. shutterstock

Sytuacja na rynku jabłek deserowych nie napawa optymizmem. Ceny jabłek z tygodnia na tydzień są coraz niższe, a koszty produkcji stale rosną. Ilu producentów będzie w stanie wytrzymać kolejny sezon niskich cen?

Trwają zbiory jabłek, które według GUS mogą przekroczyć 4 mln ton. Liczba ta nie napawa optymizmem bowiem duże zbiory oznaczają zwykle problemy z zagospodarowaniem ich po opłacalnych cenach. Już w tym momencie stawki proponowane przez firmy handlowe są w przypadku większości odmian poniżej 1 zł/kg. Jednak wielu producentów nie decyduje się w tym momencie na sprzedaż. Zwykle robią to sadownicy którzy nie mają zaplecza do przechowywania jabłek lub osoby w trudnej sytuacji. Natomiast przechowywanie jabłek w chłodniach wiąże się z dodatkowymi – niestety dużymi – kosztami. Wielu producentów zastanawia się co dalej i jak ukształtują się ceny w tym sezonie.

Ceny jabłek deserowych

Według zeszłotygodniowych informacji serwisu www.sadyogrody.pl za Szampiona w rejonie wareckim otrzymać można 0,70 zł/kg za kaliber 7+ oraz zaledwie 0,50 zł za kaliber 6,5-7. Niskie ceny zakupu ma Gala Must. Za kaliber 7+ ceny wynoszą zaledwie 0,80 zł. Tak samo wyceniany jest polski Prince - 0,80 zł za kaliber 7+ i 0,50 zł za kaliber 6,5-7. Obecnie ceny Golden Deliciousa wynoszą 0,95 zł, choć potrafi być kupowany nawet za 0,90 zł.

Na internetowych giełdach sprzedaży owoców i warzyw nie brakuje propozycji sprzedaży jabłek nawet w niższych cenach. Pod jednym z postów, gdzie producent proponował sprzedaż Gali Natali, Must i Szampiona po lekkim gradzie naszykowanych w karton za 0,60 zł/kg rozgorzała gorąca dyskusja.

Pan Łukasz pisze: „0,60 na gotowo? Teraz opakowanie to 25 gr/kg a przygotowanie około 15 gr, czyli sprzedajesz taniej niż przemysł. Oświećcie mnie jeśli źle liczę.”

Pani Agnieszka komentuje: „A ja za ładny towar dostałam propozycję 55 gr. Prędzej wyrzucę na przemysł niż sprzedam za tą cenę”.

Pan Mariusz dodał: „Nie chcę nic sugerować ale w czasie sezonu truskawkowego pojawiały się podobne ogłoszenia zamieszczane przez kupujących dla zbicia ceny. Zaś po telefonie z ofertą dowiadywałem się że już nieaktualne, a oferta wracała za 2-3 godziny wkoło tak samo”.

Dobrym omenem pod tego typu postami są komentarze sadowników, którzy są oburzeni propozycjami sprzedaży jabłek za takie ceny. Większość producentów przyznaje, że obecne stawki są oderwane od rzeczywistości.

Pan Michał pisze: „Większych murzynów sadowniczych to na świecie próżno szukać. W Polsce jest ich pod dostatkiem. Wystarczy zobaczyć ogłoszenia sprzedaży gdzie notorycznie pojawiają się oferty sprzedaży gali za 1 zł a nawet 0,90 gr. Widocznie Ci ludzie mają za dużo pieniędzy i nie potrafią policzyć kosztów i finalnego zysku”.

Wzrost kosztów produkcji

Warto również wspomnieć o koszty produkcji jabłek, jak i innych owoców i warzyw. Rosnące ceny energii elektrycznej, gazu, nawozów czy wzrost kosztów pracy mają wpływ na ostateczną ceną większości produktów. Niestety tak się nie dzieje w przypadku jabłek. Stawki owszem rosną, ale w marketach co jest niesprawiedliwie w stosunku do producentów, jak i konsumentów, którzy często nie zdają sobie sprawy z tego, za jaki procent ceny otrzymuje sadownik.

Pani Justyna komentuje: „Największą bolączką rolnictwa jest to, że zawsze musimy sprzedawać po zaproponowanej nam cenie. Nie możemy zrobić jak w innych sektorach gdzie przy wzrostach cen surowców i komponentów do produkcji rośnie cena produktu. Żywności widocznie jest wciąż za dużo a my się totalnie nie liczymy bo choć byśmy mieli głodem przymierać to i tak pole obrobimy. Taka natura rolnika. Więc jak się daje to się kraje”.

Jaka powinna być realna cena jabłek w sezonie 2021/22?

Zapytaliśmy naszych czytelników jaka ich zdaniem jest realna cena jabłek w tym sezonie i co jest przyczyną tak niskich stawek. Jeden z nich napisał, że cena za odmianę ligol, szapiona i princa powinna wynosić 1,5 zł/kg. Odmiany gala, golden czy red delicious według sadownika powinny być wyceniane na około 2 zł/kg. - Ale żeby było chociaż w przedziale 1,2-1,7 zł/kg to byłoby w miarę uczciwe – komentuje Pan Konrad. - Powodem tych stawek jesteśmy sami... proste pytanie, czy jeśli ktoś przywoziłby a wręcz prosił się żeby wziąć towar poniżej kosztów produkcji to dawalibyście większą cenę tak sami z siebie czy się cieszyli, że naiwni wożą? Ja bym brał i się cieszył. Przykre ale prawdziwe – dodaje. Według czytelnika koszty produkcji wzrosły od 30 do nawet 50 procent.

Pan Maciej twierdzi, że za dobrej jakości towar cena powinna wynosić minimum 2 zł. Jego zdaniem koszty wzrosły o jakieś 30-40 proc., a do wiosny dojdzie do tego kolejne 20-30 proc.

Jak rozwinie się sytuacja na rynku jabłek?

Przewidywanie przyszłości na rynku jabłek deserowych to wróżenie z fusów. Z pewnością będzie to trudny sezon chociażby ze względu na ogromne zbiory. Jednak trudne warunki atmosferyczne latem, problemy z wykonaniem oprysku na czas może wpłynąć na jakość przechowywanych jabłek i ograniczenie podaży na ryku. Drugi z rzędu sezon niskich cen może okazać się katastrofalny w skutkach. Ilu producentów będzie w stanie to wytrzymać?