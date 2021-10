Spadły ceny warzyw w hurcie. Tańsze są kapusta, papryka i pory/ fot.pixabay.com

- Aktualnie sporo gatunków krajowych warzyw potaniało. Tańsze są między innymi bakłażany, cebula czerwona, kapusta biała, papryka kolorowa, pory i ziemniaki - mówi dla www.sadyogrody.pl ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze, Anna Kaszewiak.

W ostatnim czasie wiele gatunków warzyw z krajowych upraw notuje spadki cen.

Jak informuje Anna Kaszewiak, na Rynku Hurtowym Bronisze za kilogram polskich bakłażanów zapłacimy od 4 zł do 5,50 zł. Jest to spadek ceny o ponad 16 procent. Cebula czerwona staniała aż o 23 procent, aktualnie kosztuje od 2 do 2,75 za kilogram.

Spadły ceny krajowej kapusty i papryki

- Kapusta biała kosztuje od 65 groszy do 85 groszy za kilogram, jest to spadek ceny prawie o 12 procent. Papryka kolorowa jest tańsza o 9,52 procenta i kosztuje od 4 do 6,50 za kilogram. Jedynie cena papryki zielonej poszła w górę o 25 procent, aktualnie trzeba za nią zapłacić od 3,50 do 4 złotych - podaje ekspertka.

Spadki notują także krajowe pory. Obecne ceny wynoszą od 2 do 2,75 za kilogram- spadek ceny o 6 procent.

- Tańsze są także ziemniaki, cena spadła o 20 procent. Teraz za kilogram zapłacimy od 53 do 85 groszy. Odmiana Irys kosztuje od 75 groszy do 85 groszy. Ta odmiana zanotowała spadek ceny o 11 procent. Jedynie odmiana Irga notuje nieco wyższą cenę , za kilogram zapłacimy od 66 groszy do 1 złotego - relacjonuje Kaszewiak.

Jakie ceny warzyw korzeniowych?

- Pietruszka korzeniowa kosztuje od 3 do 4 złotych za kilogram, seler korzeniowy od 1,80 do 2,50 za kilogram. Marchew kosztuje od 70 groszy do 1 złotego za kilogram, a marchew Premium od 90 groszy do 1,15 za kilogram - informuje Anna Kaszewiak.

Cukinia jest w cenie od 4,50 do 5,50 za kilogram, natomiast kabaczki droższe - za kilogram płacimy od 5 do 6 złotych, wzrost ceny średnio o 10,00%.

Ceny cebuli na rynku hurtowym

Cebula biała jest w cenie od 90 groszy do 1,25 za kilogram. Najwyższą cenę notuje cebula biała cukrowa i czosnkowa, za kilogram zapłacimy od 2,75 do 3,33 za kilogram przy przeciętnej 3,25 za kilogram.

