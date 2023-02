Skokowy wzrost cen warzyw. "Dopiero zobaczyliśmy ile mogą kosztować"

Ceny papryki poszły mocno w górę/ fot. unsplash

- Zakładano, że będzie drożej w tym roku, ale nie sądzono, że ceny warzyw wzrosną do takich poziomów. Nie wiadomo jak zachowa się dalej rynek – mówi serwisowi sadyogrody.pl Paweł Myziak, wiceprezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP.

Wzrost cen warzyw 2023

Paweł Myziak zaznacza, że mamy do czynienia ze skokowym wzrostem cen warzyw. Sytuacja dla konsumenta jest przerażająca. Dziś ogórek kosztuje 15 zł za kg, pomidor malinowy 25-28 zł za kg, papryka ponad 20 zł/ kg. Cebula na półkach sklepowych jest już po 5 zł/ kg, a nawet po 6 zł za kg, a marchew po 4-4,50 zł za kilogram. Ceny sałaty masowej czy sałaty lodowej doszły do poziomów nawet 3-4 krotnie wyższych niż rok temu.

- Marchew i cebula nie należą do grupy warzyw ciepłolubnych a mimo wszystko rynek zewnętrzny, czyli eksport spowodował wzrost cen. Nie wiadomo jak zachowana się nasz rynek w czasie nowego sezonu – mówi.

Wysokie ceny warzyw rozbudzają nadzieje producentów, zaś u konsumentów - refleksję i zastanowienie przy zakupie.

- Warzywa i owoce były bardzo tanie, dopiero teraz zobaczyliśmy ile mogą kosztować warzywa. Przez wiele lat braliśmy je z półki i nikt się nie zastanawiał ile kosztują. Dzisiaj gdy konsument podchodzi do kasy, przeraża go rachunek. Koszyk warzyw dla rodziny 5 osobowej na tydzień, wynosi 200 - 250 zł, nie licząc owoców i innych produktów. To pokazuje jak ważna dla stabilizacji cen jest krajowa produkcja – komentuje.

Obecne wysokie ceny warzyw nie cieszą ani nie martwią producentów, ponieważ nie ma teraz produkcji. Plantatorzy jedynie zastanawiaj się dlaczego w zimie można płacić po 20 kilka złotych za paprykę, a w sezonie trudno jest otrzymać 4 zł.

Dostępność warzyw z importu

- Dzisiaj w Europie produkuje się paprykę w Hiszpanii. Mniejsze ilości na południu Włoch, ale nie jest ona eksportowana. Głównym producentem papryki jest w tej chwili Almeria. Wkrótce zaczną się warzywa z Murcji. Natomiast dynamika produkcji znacznie różni się w stosunku do poprzednich lat, ze względu na koszty ale i brak optymizmu wśród producentów europejskich – dodaje Paweł Myziak.

