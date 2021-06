Sieci handlowe walczą o lokalnych producentów owoców i warzyw

Regionalny Kaufland - nowy projekt do producentów owoców i warzyw; fot. shutterstock.com / unsplash.com

Lidl i Biedronka prześcigają się w promocjach owoców i warzyw pochodzących od polskich, regionalnych dostawców. Do akcji oferowania produktów "prosto od rolnika" dołączają kolejne sieci, w tym Kaufland rozwijając specjalną platformę, dzięki której można zgłaszać swoje produkty.

Kaufland zapewnia, że w sklepach sieci można znaleźć ponad 4000 artykułów regionalnych.

- Aby ułatwić nawiązanie kontaktu regionalnym producentom z naszą siecią, uruchomiliśmy specjalną platformę internetową "Regionalny Kaufland", dzięki której można w prosty sposób zgłaszać swoje produkty, a po pozytywnej weryfikacji wprowadzić je na półki naszych sklepów - mówi Maja Szewczyk, dyrektor działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Jak dodaje, do udziału w programie może zgłosić się każdy lokalny producent owoców i warzyw.

Kaufland - oczekiwania od dostawców owoców i warzyw

- Jednym z warunków nawiązania współpracy jest odpowiednia zdolność produkcyjna, która pozwala pokryć zapotrzebowanie konsumentów na dany produkt. Po stronie dostawcy leży również transport towaru do naszych centrów dystrybucyjnych. Kluczowe znaczenie przy wyborze producenta ma również jakość dostarczanego towaru. Wspólnie z naszymi dostawcami dbamy o to, aby produkcja nie tylko przebiegała w sposób bezpieczny dla konsumentów, ale także dla środowiska. Od dostawców owoców i warzyw oczekujemy m.in. stosowania naszych wewnętrznych zasad zarządzania środkami ochrony roślin, które są bardziej rygorystyczne niż przepisy prawne czy certyfikatu Global G.A.P, który jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa żywności - mówi Maja Szewczyk.

Jak podkreśla, trudno jednoznacznie wskazać asortyment w kategorii owoców i warzyw, który jest najbardziej pożądany, ponieważ zapotrzebowanie na produkty świeże zmienia się w zależności od sezonu. Pod uwagę bierzemy każdy produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby naszych klientów.

Sieci handlowe chcą współpracować bezpośrednio z rolnikami

Sieci handlowe stawiają na lokalność i regionalizm i zapewniają o zwiększaniu asortymentu polskich owoców i warzyw.

Przykładowo, Biedronka zapewnia, że na koniec 2021 roku 90 proc. sprzedaży warzyw i owoców będzie pochodzić od krajowych producentów, przy zwiększonym udziale dostaw od małych rodzinnych gospodarstw rolnych.

W tym celu w 2021 roku wprowadzono nową strukturę w dziale zakupów. Biedronka wprowadziła nowe stanowiska – lokalnych kupców warzyw i owoców. Ich zadaniem jest nawiązywanie współpracy z mniejszymi producentami warzyw i owoców. Kupcy wyruszyli w Polskę, będą odwiedzać gospodarstwa, a także giełdy rolne, by poszukiwać nowych partnerów w postaci m.in. małych rodzinnych gospodarstw rolnych. Dlatego też docelowo Biedronka umożliwiła rolnikom indywidualnym rozliczanie się za pomocą faktur RR.

Lidl - wymagania względem dostawców owoców i warzyw

Kolejny gigant handlowy, który stawia na współpracę z producentami owoców i warzyw z Polski to Lidl.

- Dla Lidl Polska bardzo ważne jest, aby na co dzień współpracować z polskimi dostawcami. Chcemy, by w naszych sklepach klienci mieli dostęp do szerokiej oferty polskich warzyw i owoców. Obecnie w sklepach oferujemy łącznie kilkaset produktów oznaczonych symbolem „Produkt polski”. Cieszymy się, że dzięki naszej współpracy polscy dostawcy mogą się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy, a nasi klienci mają szeroki wybór takich produktów – komentuje Piotr Rogowski, Członek Zarządu Lidl Polska.

W tym celu sieć stworzyła utrzymane w duchu partnerstwa relacje z dostawcami oraz skuteczne procesy logistyczne, a także procesy zapewniania jakości.

Redukcja pozostałości środków ochrony roślin w świeżych owocach i warzywach to dla marki sprawa o najwyższym priorytecie. Wspólnym celem firmy i zakładów partnerskich jest uprawa owoców i warzyw bez pozostałości pestycydów, dlatego sieć jest bardziej restrykcyjna, niż regulacje prawne. Lidl Polska wymaga od swoich dostawców, by poziom pozostałości środków ochrony roślin był o 2/3 niższy niż standard wytycznych UE.

Sieci handlowe - jak współpracować?

Sieci handlowe chcą na każdym kroku udowadniać, że znają się na owocach i warzywach, a jakość sprzedawanych u nich produktów nie różni się od tych na bazarach i targowiskach. Wysyłają więc szereg komunikatów prasowych i promocyjnych, aby podkreślić swoją pozycję.

Ostatnio wiele jest także akcji, które wspierają rolników i odbijają się szerokim echem w mediach. Mowa tu o wykipieniu krzywych buraków przez Lidl czy sprzedaż kapusty po gradzie w Biedronce - w myśl idei zero waste, czyli niemarnowania żywności.

Sieci handlowe i ich relacja z producentami od dawna budzi emocje w branży owocowo-warzywnej. Może także dlatego, że na każdym kroku udowadniają klientom, że mają najtańsze produkty w ofercie. To powoduje, że indywidualny rolnik czy sadownik musi zejść ceny, aby się tam utrzymać. Każda promocja dla konsumenta może wiązać się ze stratą dla producenta.

Jak taka współpraca wygląda od kuchni, na co trzeba się przygotować, czego wystrzegać? W komentarzu dla redakcji www.sadyogrody.pl, Tomasz Szacoń przedstawił kilka miesięcy temu wskazówki dla producentów owoców i warzyw, które mogą odmienić ich podejście do sieci handlowych oraz relacje z tego typu podmiotami.

