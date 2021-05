Sezon na rabarbar - jakie ceny?

Przybywa ofert sprzedaży rabarbaru; fot. za gieldarolna.pl

Na internetowych giełdach przybywa ofert sprzedaży rabarbaru. Na rynkach hurtowych można za niego uzyskać ceny w okolicach 4 zł / kg.

Sezon na rabarbar rozpoczął się już w końcówce kwietnia, ale na początku widać było spore problemy z podażą. To efekt chłodnej pogody, która nie sprzyja szybkiej wegetacji.

Ceny rabarbaru w hurcie i detalu

Na rynku hurtowym w Broniszach ceny rabarbaru wahają się od 3,50 zł/kg do 4,50 zł.

W gazetce z promocjami sieci Lidl, od 17 do 19 maja polski rabarbar było oferowany po 5,99 zł / kg (była to 33-proc. obniżka ceny). To tak samo jak w sieci Netto.

W ofercie sieci E.Leclerc obowiązującej od 18 do 22 maja polski rabarbar wystawiony jest za 4,99 zł / kg. Podobne ceny znajdziemy w gazetce sieci Topaz.

Oferty te przebija Stokrotka, która wystawiła rabarbar w cenie 3,99 zł w dniach 20-26 maja.

Oferty sprzedaży rabarbaru na Giełdzie Rolnej

Na gieldarolna.pl pojawiły się oferty sprzedaży rabarbaru malinowego - na świeży rynek (giełda, markety, cukiernie). Jest także oferta sprzedaży rabarbaru malinowego z certyfikatem ekologicznym. W obu przypadkach ceny są do ustalenia ze sprzedającymi