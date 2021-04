Sankcje Łukaszenki mogą zagrozić polskim importerom żywności na Białoruś?

Alaksandr Łukaszenko szykuje kontrsankcje dla krajów europejskich; fot. shutterstock.com

Alaksandr Łukaszenko wydał dekret "O podjęciu kroków specjalnych", który ma wprowadzić kontrsankcje, by ukarać Zachód za restrykcje nakładane na jego reżim. Czy obejmie on embargo na eksport żywności?

Zgodnie z opublikowanym dokumentem będzie wprowadzony zakaz importu na Białoruś pewnej grupy towarów i usług z państw, które wprowadziły sankcje przeciw białoruskiemu reżimowi, za stosowanie przemocy wobec własnych obywateli po sfałszowanych wyborach 9 sierpnia 2020 r. Szczegóły ma określić dopiero rozporządzenie rządu.

Jak podaje portal belsat.eu, nie wiadomo, w jaki sposób Łukaszenka ułoży listę swoich kontrsankcji. Fakt, że ogłoszenie listy precyzującej o jakie podmioty, towary i usługi chodzi, świadczy o tym, że wybór będzie potraktowany bardzo arbitralnie. I właśnie toczą się targi, jak uderzyć, żeby pokazać determinację, ale za bardzo sobie nie zaszkodzić.

Dziennikarz Belsatu wątpi, aby Łukaszence udał się manewr rosyjski. Po 2014r. Władimir Putin również zastosował sankcje odwetowe, kiedy Zachód ukarał go za agresję na Ukrainę. Kreml zamknął rosyjski rynek dla europejskiej, ale i amerykańskiej, czy australijskiej żywności.

- Rosjanie niszczyli pokazowo francuskie sery i polskie jabłka. Ale równocześnie kupowali te same sery i jabłka przez Białoruś, jako białoruskie, bądź serbskie. Pod drodze zarabiali półlegalni pośrednicy. W rosyjskich sklepach było drożej. Nie wiadomo jak zamierza importować te towary Łukaszenka, gdyby wpadł na pomysł by zakaz importu żywności z UE. Może będzie kupował z Rosji polskie jabłka przeznaczone dla np. Kazachstanu? Na pewno będzie po prostu drożej dla Białorusinów - czytamy na belsat.eu.

Rosjanie pod wpływem sankcji sporo zainwestowali we własne rolnictwo i przemysł spożywczy. Białoruś nie ma jednak kapitału na takie inwestycje. Ani takiego potencjału, jaki ma Rosja na południu kraju.

Współpraca gospodarcza Polski i Białorusi

W 2020 roku wartość białorusko-polskich obrotów towarowych ukształtowała się na poziomie 2,49 mld dol., czyli była o 131,9 mln dol. mniejsza niż w 2019 roku. W 2019 roku obroty towarowe wyniosły 2,62 mld dol., czyli o 89,9 mln dol. więcej niż w 2018 roku.

Główne pozycje białoruskiego eksportu do Polski to produkty ropopochodne, gaz płynny, wyroby metalowe, nawozy potasowe i azotowe, drewno, płyty drewniane, szkło i produkty złożone. Z Polski Białoruś importuje owoce, warzywa, kwasy poliwęglanowe, leki, baterie, polimery, papier, mleko i śmietanę, piloty i panele do aparatury elektrycznej, konstrukcje metalowe z metali żelaznych, wyroby z tworzyw sztucznych.

Co ważne, Białoruś jest eksporterem owoców i warzyw do Rosji, sprzedając tam prawie całą swoją produkcję. W kraju z kolei konsumuje się głównie te produkty, które przyjeżdżają z innych krajów, głównie z Polski.