Rząd odmraża gospodarkę. To dobra wiadomość dla rynku owoców i warzyw

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił poluzowanie obostrzeń. Dzieci wrócą do szkół, otwarte zostaną galerie handlowe, hotele i gastronomia oraz umożliwiona będzie organizacja imprez okolicznościowych.

Odmrażanie gospodarki. Handel, kultura, sport, HoReCa i imprezy okolicznościowe wracają!



29 maja gastronomia wewnętrzna wraca – otwarte zostaną restauracje. Możliwe będzie organizowanie imprez okolicznościowych w lokalach (wesela i komunie) z limitem 50 osób.

Zniesienie obostrzeń może pomóc wielu plantatorom owoców i warzyw, którzy mierzą się z przeciwnościami związanymi ze zmniejszonym popytem i niskimi cenami.

- Dane z ostatnich dni pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość - powiedział premier Morawiecki.

Odmrożone segmenty gospodarki

Od 1 maja umożliwi się część aktywności sportowych na otwartym powietrzu, ale także w obiektach zamkniętych i basenach.

Od 4 maja do działalności powrócą galerie handlowe i sklepy budowlane. Fryzjerzy i salony kosmetyczne będą juz otwarte w całej Polsce (nie tylko w wybranych województwach). Dzieci we wszystkich województwach wrócą do szkół podstawowych w klasach 1-3. Otwarte zostaną także galerie sztuki i muzea.

Od 8 maja zostaną otwarte hotele (max 50 proc. obłożenia; zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa).

Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Będzie działać także gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte zostaną ogródki restauracyjne (działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik). Otwarte będą też kina i teatry na świeżym powietrzu.

Będzie można również organizować imprezy okolicznościowe (komunie, wesela) na zewnątrz, z limitem do 25 osób.

Od 15 maja więcej dzieci wróci do szkół. Nauka hybrydowa będzie obowiązywać dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz dla klas 1-4 szkół średnich.

29 maja uczniowie wszystkich klas wrócą do szkół w trybie stacjonarnym, a usługi gastronomiczne będzie można świadczyć także wewnątrz. Umożliwione zostanie także organizowanie imprez okolicznościowych wewnątrz, ale z limitem 50 osób.

Otwarte zostaną także kina, teatry i siłownie.

Zapotrzebowanie na owoce i warzywa

Wydaje się, że odmrożenie turystyki, hoteli, gastronomii i sektora imprez okolicznościowych pozytywnie wpłynie na wzrost sprzedaży owoców i warzyw.

To może pomóc wielu plantatorom, którzy mierzą się z przeciwnościami związanymi ze zmniejszonym popytem. Cieszyć powinni się m.in. producenci ziemniaków, którzy skarżą się na brak zainteresowania i niskie ceny.

Podobnie jest w przypadku sadowników. Wiosna to czas, kiedy sadownicy co roku aktywnie sprzedają zapasy jabłek. W tym roku wiele chłodni jest jeszcze pełnych. Plantatorzy czekają na zbyt i ceny.

