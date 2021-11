Rynek jabłek: Dobre perspektywy eksportu. Ceny wzrosną?

Rosną ceny jabłek przemysłowych. Sadownicy czekają na podobny trend na rynku owoców deserowych. / fot. shutterstock

Rosną ceny jabłek przemysłowych. Sadownicy czekają na podobny trend na rynku owoców deserowych. Jednak póki co ceny są stabilne bo towaru jest sporo, a popyt w relacji do zbiorów - średni.

Dr Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl przyznaje, że perspektywy eksportu jabłek w tym sezonie są dobre. - Płyną - jeśli znalazły się kontenery, bo był problem na początku sezonu - jabłka do Azji dalekiej np. Indii, Wietnamu, bo niskie są ceny i nasze owoce nawet przy wyższych kosztach transportu (przez covid) opłaca się eksportować. Oczywiście te kierunki to będzie pewnie 1-3% eksportu z Polski, ale od początku słyszę o wysyłkach w tamte egzotyczne kierunki - tłumaczy.

Rośnie eksport do Egiptu i krajów arabskich, maleje do Białorusi

Dodaje, że znacznie więcej jabłek jest eksportowanych do Egiptu oraz innych krajów arabskich (Arabia, Kuwejt, ZEA). - Część bezpośrednio, a część przez egipskich pośredników. Oczywiście w tym przypadku również niskie ceny zachęcają do zakupów - komentuje.

Egipt stał się głównym odbiorcą polskich jabłek

Eksport na Wschód jest teraz trudny, bo zrobiło się ciasno na granicy z Białorusią i mimo, że było słychać o wysyłkach do tego kraju, to zapanowała teraz duża niepewność. Tak więc eksport na Białoruś jest niewiadomą. Jak sytuacja na granicy się uspokoi, to moim zdaniem zimą lub wiosną polskie jabłka tam trafią, ale nie tyle co za dawnych czasów - przyznaje dr Kraciński.

Eksport do krajów unijnych

Do krajów Unii Europejskiej eksport dopiero się rozkręca. - Tańsze odmiany wysyłane są do nowej UE (np. do Rumunii), ale na razie głownie do stałych odbiorców np. sieciowych. Na zachód i południe UE oraz do Wielkiej Brytanii eksportowane są bardziej atrakcyjne odmiany (Gala, Golden) ale to też najczęściej kontynuacja współpracy podmiotów z lat poprzednich. Zresztą handel z UE to głownie stałe kontakty i stabilność. Nie tak jak ze wschodem czy Egiptem - komentuje.

Ceny jabłek deserowych wzrosną?

Eksport przyznaje, że perspektywy eksportu są dobre. - Jest dużo jabłek i konkurencyjne ceny. Dla sadowników nie jest to dobre, bo konkurencyjne ceny oznaczają niskie. A czy wzrosną to zależy głownie od: perspektyw eksportu oraz cen przemysłu.

- Jeśli ceny przemysłu wzrosną o ok 0,10 zł/kg to wtedy stawki staną się konkurencyjne dla deseru. Jestem przekonany ze w kolejnych miesiącach ceny będą rosnąć, ale w jakim stopniu, zależeć będzie właśnie od eksportu i cen w przemyśle. Obecnie za podstawowe odmiany otrzymuje się 0,60-0,80 zł - podsumowuje dr Paweł Kraciński, ekspert IERiGŻ-PIB.