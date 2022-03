Rynek Bronisze: Jakie zmiany w handlu z ukraińskimi kupcami?

Rynek Hurtowy Bronisze aktywnie pomaga uchodźcom z Ukrainy/ fot. shutterstock

Zapytaliśmy prezesa zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., Janusza Bylińskiego, jak obecnie przebiega handel z ukraińskimi kupcami oraz jakiego typu działania pomocowe dla mieszkańców Ukrainy podejmuje zarząd Rynku Bronisze.

Obecnie wszyscy śledzimy wydarzenia jakie mają miejsce w wyniku konfliktu zbrojnego i ataku Rosji na Ukrainę. Na Ryku Bronisze pracują między innymi osoby pochodzenia ukraińskiego- jak komentują oni komentują wybuch wojny w swoim kraju. Czy część z nich decyduje się na powrót do Ukrainy aby bronić kraju ?

Janusz Byliński: Są to liczne przypadki osób, które na co dzień pracują u sprzedawców handlujących na rynku Bronisze. Z informacji jakie do mnie docierają wynika, że większość decyduje się pozostać w Polsce kontynuując tutaj pracę aby móc wysyłać pieniądze rodzinie w Ukrainie. Ci, którzy pozostają komentują sprawę wojny jednoznacznie, bardzo negatywnie odnosząc się do Putina . Wiemy, że obecnie hrywna ukraińska jako waluta nie ma wartości, dlatego Ukraińcy, którzy zostali w Polsce oferują pomoc bliskim na Ukrainie przede wszystkim swoją pracą.

Handel z ukraińskimi kupcami

Natomiast w kwestii handlu ci, którzy kupowali towary i eksportowali je na rynek ukraiński, dziś tego już nie mogą robić. Mieliśmy przepadki, gdy zakupiony na Rynku Bronisze towar był zawracany z granicy Ukraińskiej. Kupiec, który chciał zwrócić towary sprzedającym na Rynku bez problemu przyjęli zwrot i oddali za niego pieniądze. Można tu mówić o solidarności handlowców na Rynku Bronisze.

W wyniku wojny w Ukrainie wiele instytucji prywatnych i państwowych, jak również zwykli obywatele, podejmują działania pomocowe dla ludności ukraińskiej- zbiórki żywności, ubrań itp. Czy Rynek Bronisze również zaangażował się w taką pomoc?

Pomoc dla ukraińskich uchodźców

Mieliśmy dwie inicjatywy, które wyszły od osób pracujących u operatorów Rynku Bronisze. Zorganizowana została przez te osoby zbiórka różnego rodzaju rzeczy dla potrzebujących a paczki zostały przekazane ma teren Ukrainy. Poza tym my, jako Rynek Bronisze, podejmujemy inicjatywę zbiórki wśród naszych operatorów. I dodatkowo dokonamy zakupu towarów niezbędnych dla osób potrzebujących w obwodzie Lwowskim. Podjęliśmy współpracę z Fundację Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Łańcucie, świadczącą pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Otrzymaliśmy listę niezbędnych produktów, wśród których są to leki, artykuły higieniczne, suche produkty spożywcze. Kierujemy się na zakup konkretnych towarów .

W dalszych działaniach będziemy przygotowywać się do współpracy z podmiotami, które będą organizować kuchnie zbiorowego żywienia dla uchodźców z Ukrainy.

