Rynek Bronisze: Tegoroczna pogoda wpłynęła na podaż i wysokie ceny malin (analiza)

Powoli kończą się zbiory malin z upraw polowych./ fot.shutterstock.com

Na Rynku Hurtowym w Broniszach powoli kończy się sezon na polskie owoce jagodowe. Jak poinformowała nas Anna Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego, jeszcze tylko przez około 3 tygodnie będą dostępne maliny spod osłon.

Jak podaje Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze, w ofercie producentów jak i handlowców dostępne są jeszcze poziomki, maliny, jeżyna bezkolcowa oraz borówka amerykańska. Dostępna jest także, choć w małych ilościach porzeczka czerwona, ale pochodzi ona już z chłodni. Za opakowanie o wadze 250 gram zapłacimy 6 złotych.

Borówki amerykańskie na Broniszach sprzedawane są w cenie 9 złotych za pojemniczek o wadze 250 gram. Natomiast jeżyna kosztuje 8,50 zł za 250 gram.

- Powoli kończą się zbiory malin z upraw polowych czyli odmian powtarzających owocowanie na pędach jednorocznych - odmiana Polka, Polana, Polesie, Pokusa, czy Poranna Rosa - odmiana o żółtych owocach. Ich dojrzewanie o tej porze roku uzależnione jest od przebiegu pogody. Z innych późnych odmian możemy spotkać na Rynku w Broniszach Latham, która odporna jest na spadki temperatur. Dostępna jest także odmiana Lloyd George, która bardzo późno wchodzi w okres dojrzałości i jest to przełom września i października- mówi ekspertka Rynku Bronisze.

- Według informacji uzyskanych bezpośrednio od producentów malin, jeszcze przez okres około 3 tygodni będziemy się cieszyli smakiem malin spod osłon. Będzie dostępna odmiana Enrosadira jak i inne odmiany klubowe - podaje Anna Kaszewiak.

Porównując ceny malin w 2019 i 2020, w miesiącach wrzesień i październik możemy powiedzieć, że były one uwarunkowane przebiegiem warunków atmosferycznych w całym cyklu produkcyjnym.

We wrześniu 2019 na początku miesiąca minimalna cena za kilogram wynosiła 8,50 złotego, natomiast najwyższa minimalna cena we wrześniu 2019 wynosiła 17 złotych za kilogram. (23/IX/2019).

Przeciętna cena kilograma malin we wrześniu 2019 r kształtowała się następująco:

I tydzień 11,00 do 14,00 złotych za kilogram

II tydzień od 10,00 do 18,00 złotych za kilogram

III tydzień od 15,00 do 18,00 złotych za kilogram

IV tydzień od 16 do 20,00 złotych za kilogram

Natomiast we wrześniu 2020 r :

I tydzień od 13,00 do 20,00 złotych za kilogram

II tydzień cena bardzo wyrównana 16,00 złotych za kilogram

III tydzień od 15,00 do 24,00 złotych za kilogram

IV tydzień od 19,00 do 25,00 złotych za kilogram

W miesiącu październiku 2019 przeciętna cena kilograma malin w I tygodniu wynosiła 14,00 złotych. W drugim tygodniu odnotowano duży skok cenowy , do około 28,00 złotych za kilogram.

W III tygodniu cena wahała się od 20 do 26 złotych, a w IV tygodniu od 18 do 26 złotych, V tydzień 18 do 20 złotych.

W bieżącym roku w październiku cena między 1 a 4 października wynosiła około 21,00 złotych za kilogram, od 5 do 9 października ceny wzrosły i maliny kosztowały od 23 do 28 złotych za kilogram.

- Między 12 a 16 października cena była stabilna 30 złotych za kilogram, natomiast w ostatnich dniach zanotowaliśmy wyraźny wzrost ceny za kilogram malin- mówi.

- W poniedziałek 19 października notowaliśmy ceny między 45 a 60 zł/kg. Panująca pogoda, czyli zimne noce, obfite opady deszczu i niska dzienna temperatura połączona z brakiem słońca spowodowała, iż automatycznie malin było mniej a to miało odbicie w wyższych cenach - podsumowuje Anna Kaszewiak.