Rynek Bronisze: Rośnie presja warzyw z importu/fot. shutterstock.com

Na podwarszawskich Broniszach nadal spory jest wybór warzyw z krajowej produkcji, w ostatnim czasie podrożały pomidory i papryka. Niestety nasila się podaż warzyw importowanych.

Jakie ceny krajowych warzyw na Broniszach?

- Na Rynku Hurtowym w Broniszach dostaniemy jeszcze bakłażany krajowej produkcji w cenie od 4 do 5,50 za kilogram. Dostępna jest także papryka zielona i kolorowa. Papryka zielona podrożała o ponad 9 procent i kosztuje od 2,50 do 3,50 za kilogram. Kolorowa także notuje wyższą cenę- od 4 do 6 złotych za kilogram - mówi Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.

- Brokuły są w cenie od 2,75 do 3,50 za sztukę, kapusta brukselska kosztuje od 3 do 5 złotych za kilogram. Cebula biała kosztuje od 90 groszy do 1,30 za kilogram. Droższe są cebule czerwona, cukrowa i czosnkowa- dodaje.

Cebula czerwona kosztuje od 2 do 2,75 za kilogram, cukrowa i czosnkowa ten sam poziom cenowy od 2,75 do 3,33 za kilogram. Cebulka ze szczypiorkiem od 2 do 3 złotych za pęczek.

Według notowań Giełdy Bronisze cukinia kosztuje od 4 do 5,50 za kilogram, kalafiory od 3,85 do 4,85 za sztukę, kalarepka od 2,25 do 3 złotych za sztukę. Dostępna jest także fasolka szparagowa z upraw tunelowych w cenie od 9 do 13 złotych za kilogram.

- Pomidory malinowe nieco podrożały i kosztują od 6 do 9,25 za kilogram, natomiast te spod osłon kosztują od 5 do 7 złotych.

Ziemniaki są w cenie od 53 groszy do 85 groszy za kilogram, przy czym odmiana Irga kosztuje od 66 groszy do 1 złotego za kilogram, a Irys od 75 groszy do 1 złotego - wymienia Kaszewiak.

Za pęczek rzodkiewki zapłacimy od 1,30 do 2 złotych, a rzodkiew biała podłużna kosztuje od 3,50 do 5 złotych za kilogram.

Jakie ceny warzyw importowanych w hurcie?

Coraz mocniej widoczna jest podaż importowanych warzyw. Przybywa nie tylko ilości ale i gatunków.

- Stopniowo do oferty handlowców wkraczają warzywa z importu. Aktualnie dostaniemy między innymi bakłażany w cenie od 4,60 do 5,50 za kilogram, średnia 5 złotych. Bataty kosztują od 5 do 6 złotych za kilogram. Za kilogram cukinii zapłacimy od 5,50 do 6,50 - wskazuje ekspertka Rynku Bronisze.

Importowane kalafiory są w cenie od 4 do 5 złotych za sztukę, kalarepka od 1,60 do 2 złotych za sztukę. Marchew kosztuje od 80 groszy do 1,10, przeciętna cena 1 złotych. Ogórki są w cenie od 5 do 7,50 za kilogram.

Dużo droższa od naszej polskiej jest papryka pochodząca z importu.

- Papryka czerwona i żółta kosztuje od 5 do 6,85 za kilogram. Pomidorki koktajlowe są w cenie od 9 do 12 złotych za kilogram, natomiast pomidory od 4,20 do 9 złotych. Dostępna jest także rzodkiewka z importu w cenie od 1,40 do 2,00 złotych za pęczek, sałata lodowa kosztuje od 2,85 do 3,50 za sztukę.

Ziemniaki z importu kosztują od 1,20 do 2,33 za kilogram. W ostatnich dniach nie zanotowano zmian cenowych w warzywach z importu - informuje Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.

Sprzedaj warzywa na GieldaRolna.pl!