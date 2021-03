Rynek Bronisze: Jakie ceny warzyw z importu?

Bronisze: Jakie ceny warzyw z importu?/fot. shutterstock.com

Na Rynku Hurtowym w Broniszach oferta handlowców warzyw importowanych jest bardzo bogata i różnorodna. Zgodnie z prawem popytu i podaży niektóre warzywa tanieją, inne drożeją. O aktualną sytuację cenową i asortyment zapytaliśmy Annę Kaszewiak, ekspertkę ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego.

- Aktualnie dostaniemy bakłażany w cenie od 6,00 do 6,75 za kilogram. Bataty są w cenie od 7,75 do 8,50 za kilogram. Trochę staniały kalafiory, teraz za sztukę zapłacimy od 7,20 do 8,00 złotych (spadek ceny o 16,67%). Brokuły są w cenie od 6,40 do 7,00 złotych za kilogram, 6,75 przeciętna cena kilograma- mówi Anna Kaszewiak.

Importowany czosnek kosztuje od 10,00 do 13,00 złotych za kilogram. Kalarepka jest w cenie od 1,90 do 2,30 za sztukę. Marchew importowana wyceniana jest od 1,35 do 1,60 za kilogram.

- Tańsze są pomidory, zarówno te małe, koktajlowe jak i te duże. Pomidory koktajlowe kosztują od 12,00 do 16,00 złotych za kilogram - spadek o 3,45%. Pomidory spod osłon są w cenie od 5,50 do 10,00 złotych za kilogram, spadek ceny o 3,12%. Cena pomidorów zależy od typu pomidorów, kraju pochodzenia - mówi ekspertka.

- Wysokie ceny notują pory. Za kilogram porów z zagranicy zapłacimy od 3,85 do 9,50. Jest to wzrost ceny o ponad 9 procent - dodaje.

- Cena ogórków spod osłon kształtuje się na poziomie od 5,00 do 7,00 złotych, przeciętna cena kilograma to 6,00 złotych. Ogórki pochodzą z różnych krajów, dostępne są z Grecji, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Turcji i Hiszpanii - wylicza Kaszewiak.

Młode ziemniaki pochodzą głównie z Francji i Cypru i są w cenie od 2,00 do 3,00 złotych. Seler naciowy kosztuje od 3,25 do 3,60 za sztukę. Rzodkiewka - pęczek od 1,35 do 1,55.

- W obecnej ofercie handlowców dużo sałat - masłowa, karbowana i lodowa. Za sałatę lodową trzeba zapłacić około 4,50 za sztukę. Masłowa i karbowana są tańsze, od 2,65 do 3,00 złotych za główkę - mówi ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

Warzywa - sprawdź oferty kupna/ sprzedaży na Giełda Rolna!