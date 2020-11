Rynek Bronisze: Duża dostępność jabłek ale ceny bardzo zróżnicowane

Na Rynku Hurtowym w Broniszach panuje obecnie duży wybór jabłek/fot. shutterstock.com

Czas zbiorów praktycznie dobiegł końca. O obecną dostępność jabłek i oferowane ceny na Rynku Hurtowym Bronisze zapytaliśmy Annę Kaszewiak, ekspertkę ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.





- Na Rynku Hurtowym w Broniszach panuje obecnie duży wybór jabłek. W obecnej ofercie producentów i handlowców znajduje się kilkanaście odmian. O tej porze roku są to głównie późnojesienne i zimowe.

Jakość oferowanego towaru jest różna, należy przypomnieć, że w okresie wegetacji odnotowano przymrozki jak i gradobicia. W niektórych rejonach produkcyjnych było to dwukrotne a nawet trzykrotne gradobicie, stąd też różne ceny - informuje Anna Kaszewiak.

Aktualnie na Rynku Hurtowym Bronisze dostępne są odmiany Ligol, Alwa, Cortland, Empire, Gala, Gloster, Golden Delicius, Jonagold, Jonagored, Lobo, Red Chief, Rubinstar, Szara Reneta, Shampion.

- Za kilogram Ligola zapłacimy od 1,86 do 2,33 , przeciętna cena kilograma to 2 złote. W ubiegłym roku (08/11/2019) za kilogram Ligola płacono od 1,33 do 2,33, przeciętna cena także wynosiła 2 złote.

Na tym samym poziomie co Ligol kształtuje się też cena Alwy (w tym roku i 2019). Za kilogram Cortlanda i Empira zapłacimy od 2 złotych do 3,33 zł za kilogram, przeciętna cena to 3 złote. W ubiegłym roku przeciętna cena tych odmian wynosiła 2,86 zł za kilogram- wymienia ekspertka.

- Za kilogram Gali i Glostera zapłacimy od 1,66 do 2 złotych, przeciętna cena kilograma to 1,85. W roku ubiegłym o tej porze roku minimalna cena Gali była niższa 1,33, natomiast przeciętna za kilogram nico wyższa 2 złote - dodaje.

Od kilku sezonów na czele tabeli utrzymuje się odmiana Szara Reneta, odmiana bardzo ceniona przez cukierników do wypieku różnego rodzaju szarlotek, jabłeczników i innych deserów opartych na jabłkach.

- Wiadomo, że tej odmiany jest mniej, stad jej wyższa cena. Dzisiaj za kilogram Szarej Renety trzeba zapłacić od 2,33 do 3,33, przeciętna cena to 3 złote. W ubiegłym roku ceny za Szarą Renetę były lekko wyższe. O tej porze roku wynosiły one od 2,50 do 4 złotych, przeciętna była na poziomie 3,65 zł/kg - mówi Anna Kaszewiak.

- Jonagold, Jonagored, Rubinstar, Shampion utrzymują ten sam pułap cenowy - od 2 złotych do 2,66 za kilogram. W ubiegłym sezonie Jonagored o tej porze roku kosztował od 1,33 do 2 złotych za kilogram, Red Chief i Rubinstar od 1,33 do 2,33, przeciętna cena za te odmiany to 2 złote za kilogram - dodaje Anna Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.